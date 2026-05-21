Bakıda səfərdə olan braziliyalı nümayəndə Xəzər dənizində avar çəkdi - FOTO

Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində Braziliya Avarçəkmə Federasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr direktoru Samiya Süleyman Bakıda səfərdədir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, səfər zamanı Samiya Süleyman Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının inzibati binasında olub.
Qonağa federasiyanın fəaliyyəti və iş prosesi barədə məlumat verilib. Daha sonra o, Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunun məşq bazasını gəzib.
Veteranlar arasında dünya çempionatının mükafatçısı olmuş Samiya Süleyman Xəzər dənizində avar çəkib. Sonda braziliyalı qonağa federasiya tərəfindən xatirə hədiyyəsi təqdim edilib.