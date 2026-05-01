Qızıl medal qazanan avarçəkənimiz: “Ən yüksək nəticəni göstərdik”

1 May 2026 16:12
"Bu düzgün məşq prosesinin bəhrəsidir".

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri avarçəkənimiz Qiyas Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, bu yarışa çox ciddi hazırlaşıb:

"Çox şadam ki, bu yarışda ən yüksək nəticəni göstərdik. Beynəlxalq reqataya çox ciddi hazırlaşmışdıq. Əvvəlcədən inanırdıq ki, nəticəmiz əla olacaq. Baxmayaraq ki, müəyyən çətinlinlər oldu. Gündüz saatlarında keçirilən yarış olduğu üçün müəyyən yorğunluq var idi".

Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən “Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasının Mingəçevirdə keçirilən son günündə yığmamızın üzvləri Tengiz Qaqnidze və Qiyas Əhmədov dueti (200 metr, kayak, 2008-2009) qızıl medal əldə ediblər.

Humay İsgəndərova

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan avarçəkənləri beynəlxalq reqatanı doqquz medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14:50
Avarçəkmə

Azərbaycan avarçəkənləri beynəlxalq reqatanı doqquz medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Mingəçevirdə keçirilən son günündə yığma daha dörd medal qazanıb
İtaliyada üçüncü, Mingəçevirdə birinci: Avarçəkənimiz Azər İlyasovdan AÇIQLAMA - VİDEO
30 Aprel 17:22
Avarçəkmə

İtaliyada üçüncü, Mingəçevirdə birinci: Avarçəkənimiz Azər İlyasovdan AÇIQLAMA - VİDEO

İdmançımız yorğunluğa baxmayaraq qalib gəlməyi bacarıb
“Prezident Kuboku-2026”: Avarçəkənlərimiz bu gün dördüncü medalını qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Aprel 16:05
Avarçəkmə

“Prezident Kuboku-2026”: Avarçəkənlərimiz bu gün dördüncü medalını qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Niyaz Məlikov və İvan Vorobjansky 1000 metr məsafəyə final yürüşündə uğur əldə ediblər
“Prezident Kuboku-2026”: Azər İlyasov qızıl, Əlimurad Hacızadə gümüş medal qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
30 Aprel 15:29
Avarçəkmə

“Prezident Kuboku-2026”: Azər İlyasov qızıl, Əlimurad Hacızadə gümüş medal qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Reqataya mayın 1-də yekun vurulacaq
“Hava soyuq olsa da, gücümü göstərə bildim” - Əlimurad Hacızadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
29 Aprel 16:17
Avarçəkmə

“Hava soyuq olsa da, gücümü göstərə bildim” - Əlimurad Hacızadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

O, Azərbaycana ilk medalı qazandırdığı üçün sevincli olduğunu deyib
“Prezident Kuboku-2026”: Əlimurad Hacızadə gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Aprel 15:36
Avarçəkmə

“Prezident Kuboku-2026”: Əlimurad Hacızadə gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Reqata mayın 1-də başa çatacaq

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq