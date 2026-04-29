29 Aprel 2026
29 Aprel 2026 09:22
“Prezident Kuboku 2026”: Bu gün Suqovuşanda ilk mükafatçılar bəlli olacaq

Bu gün Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunan akademik avarçəkmə, kayak və kanoe üzrə “Prezident Kuboku 2026” beynəlxalq reqatasında ilk mükafatçılar bəlli olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, mübarizəyə Suqovuşanda, saat 12:00-da start veriləcək.

Günün yekununda mükafatçılar təltif olunacaqlar.

Qeyd edək ki, reqatada Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Almaniya, Yunanıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Litva, Moldova, Rumıniya, Serbiya, İsveç, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən artıq idmançı iştirak edir.

Xatırladaq ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan turnirə aprelin 27-də Ağdərənin Sərsəng su anbarında start verilib. Reqata mayın 1-də başa çatacaq.

Humay İsgəndərova

İdman.Biz
