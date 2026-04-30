İtaliyada üçüncü, Mingəçevirdə birinci: Avarçəkənimiz Azər İlyasovdan AÇIQLAMA - VİDEO

"Dörd gün əvvəl İtaliyada baş tutan beynəlxalq reqatada da üçüncü yeri qazanmışdım".
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Mingəçevirdə yerləşən “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində keçirilən “Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasının ikinci yarış günündə birnəfərlik akademik avarçəkmə növündə 1500 metr məsafəyə final yürüşündə qızıl medal qazanan Azər İlyasov (2008-2009) deyib.
O bildirib ki, İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna baxmayaraq qalib gəlməyi bacarıb:
"Çoxdandır bu yarışa hazırlaşırdım. Sabah da ikinəfərlik kayakda yarışacam. Hədəfim orada da birinci yeri tutmaqdır".
Humay İsgəndərova