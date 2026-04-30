“Prezident Kuboku-2026”: Avarçəkənlərimiz bu gün dördüncü medalını qazandılar - YENİLƏNİB

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasının ikinci yarış günündə Azərbaycan komandası daha bir medal qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Mingəçevirdə yerləşən “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində keçirilən yarışda Niyaz Məlikov və İvan Vorobjansky (2008-2009 təvəllüdlü) ikinəfərlik kayak qayığında 1000 metr məsafəyə final yürüşündə bürünc medala layiq görülüblər.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Mustafa Vəlizadə və Elmir Tarverdiyev (2010-2011 təvəllüdlü) ikinəfərlik kayak qayığında 500 metr məsafəyə final yürüşündə bürünc medala layiq görülüblər. Avarçəkənimiz Azər İlyasov birnəfərlik akademik avarçəkmə növündə 1500 metr məsafəyə final yürüşündə qızıl, Əlimurad Hacızadə isə birnəfərlik kayak qayığında 500 metrlik məsafəyə yürüşdə gümüş medala layiq görülüb.
Beləliklə, Azərbaycan yığmasının bu yarış günündə qazandığı medalların sayı 4-ə yüksəlib.
O, ötən gün birnəfərlik kayakda 200 metr məsafəyə yarışda da gümüş medal qazanıb.
