21 May 2026
AZ

Slovakiyadakı beynəlxalq reqataya yollanacaq avarçəkənlər müəyyənləşib

Avarçəkmə
Xəbərlər
21 May 2026 17:21
48
Slovakiyadakı beynəlxalq reqataya yollanacaq avarçəkənlər müəyyənləşib

Azərbaycanın gənc kayak və kanoeçiləri Slovakiyada keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, mayın 22-24-də Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada kanoe sprinti üzrə 38-ci “Regatta Bratislava” beynəlxalq reqatası keçiriləcək.

Gənclər və U-23 yaş kateqoriyaları arasında təşkil olunacaq yarışda 20 komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq.

Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası reqatada yeddi nəfərlik heyətlə təmsil olunacaq.

Komandanın tərkibində Hüseyn Səmədli kanoe növündə çıxış edəcək. Niyaz Məlikov, Mustafa Vəlizadə, Elmir Tarverdiyev, İvan Vorobjanski, Amil Ramazanov və Əlimurad Hacızadə isə kayak yarışlarında mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan avarçəkəni Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək
17:27
Avarçəkmə

Azərbaycan avarçəkəni Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək

Çempionat mayın 23-24-də təşkil olunacaq
Bakıda səfərdə olan braziliyalı nümayəndə Xəzər dənizində avar çəkdi - FOTO
15:37
Avarçəkmə

Bakıda səfərdə olan braziliyalı nümayəndə Xəzər dənizində avar çəkdi - FOTO

Qonağa federasiyanın fəaliyyəti və iş prosesi barədə məlumat verilib
Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda çıxış edəcək
13 May 13:27
Avarçəkmə

Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda çıxış edəcək

Kayak və kanoe üzrə Dünya Kuboku mayın 14-17-də təşkil olunacaq
Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda çıxış edəcək
5 May 18:02
Avarçəkmə

Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda çıxış edəcək

Kayak və kanoe üzrə Dünya Kuboku mayın 8-10-da təşkil olunacaq
Qızıl medal qazanan avarçəkənimiz: “Ən yüksək nəticəni göstərdik”
1 May 16:12
Avarçəkmə

Qızıl medal qazanan avarçəkənimiz: “Ən yüksək nəticəni göstərdik”

O qeyd edib ki, bu yarışa çox ciddi hazırlaşıb
Azərbaycan avarçəkənləri beynəlxalq reqatanı doqquz medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 May 14:50
Avarçəkmə

Azərbaycan avarçəkənləri beynəlxalq reqatanı doqquz medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Mingəçevirdə keçirilən son günündə yığma daha dörd medal qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir