10 Aprel 2026
Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada çıxış edəcək

10 Aprel 2026 14:18
Azərbaycanın kayak və kanoe üzrə gənclərdən ibarət milli komandaları Türkiyənin Muğla şəhərində keçiriləcək “Bahar Kuboku” beynəlxalq reqatasında iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkənin yeddi idmançısı sözügedən yarışda mübarizə aparacaq.

Elmir Tarverdiyev, Mustafa Vəlizadə, Qiyas Əhmədov, Tengiz Qaqnidze kayak qayığında, Hüseyn Səmədli, Vaqif Mustafazadə, Fəxri Sadıqlı isə kanoe növündə mükafatçılar sırasına düşməyə çalışacaqlar.

