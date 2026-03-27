27 Mart 2026
AZ

Yelkən millimiz beynəlxalq regattada ölkəmizi təmsil edəcək

Avarçəkmə
Xəbərlər
27 Mart 2026 16:28
112
Yelkən millimiz beynəlxalq regattada ölkəmizi təmsil edəcək

28 mart - 1 aprel tarixlərində Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının yelkən üzrə komandası Sloveniyanın Portoroz şəhərində keçiriləcək “Sailing Point Easter Regatta 2026” beynəlxalq yarışında ölkəmizi təmsil edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

Yarışda ölkəmizi Kamal Bəşirli, Furkan Mustafayev, Nurlan Ağazadə, Amin Cəlilzadə, Səma Mansurzadə, Amira Bayramova və Emel Məmmədli təmsil edəcəklər.

Komandaya bu yarışda məşqçi Panagiotis Papadakis və komanda rəhbəri Burcu Algon Giorgianni köməklik edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Paytaxtda Xəzərin suları avarçəkmə və yelkənli qayıqlarla bəzəndi - FOTO
21 Mart 18:21
Avarçəkmə

Paytaxtda Xəzərin suları avarçəkmə və yelkənli qayıqlarla bəzəndi - FOTO

Yelkənli qayıq idmanı Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının tərkibinə daxil edilib
Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilib
19 Mart 22:19
Avarçəkmə

Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilib - FOTO

Tələbələrə bazada olan akademik, kayak, kanoe, sahil avarçəkməsi və draqon qayıqları barədə məlumat verilib
Yelkənli qayıqlar Novruz bayramında Bakıya qayıdır
17 Mart 15:13
Avarçəkmə

Yelkənli qayıqlar Novruz bayramında Bakıya qayıdır

Avarçəkmə qayıqları Xəzərin sularını bəzəyəcək
Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb - FOTO
13 Mart 16:47
Avarçəkmə

Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb - FOTO

Azərbaycan və Avropa Kanoe Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq
Beynəlxalq kanoe federasiyalarının prezidentləri Sərsəng su anbarına baxış keçiriblər
12 Mart 22:18
Avarçəkmə

Beynəlxalq kanoe federasiyalarının prezidentləri Sərsəng su anbarına baxış keçiriblər - FOTO

Suqovuşanda dövlətimiz tərəfindən yenidən qurulan ifrastruktur və su anbarı ətrafında salınmış park qonaqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib
Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər
11 Mart 22:10
Avarçəkmə

Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

Bazadakı məşq şəraiti ilə tanış olan qonaqlar avarçəkənlərin Xəzər dənizindəki gündəlik məşqlərini izləyiblər

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir