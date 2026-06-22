Parabadmintonçumuz İbrahim Əliyev beynəlxalq turnirdə üçüncü olub - FOTO

Azərbaycan parabadmintonçusu İbrahim Əliyev Fransanın Müluz şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə mükafatçılar sırasına düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 20 yaşlı parabadmintonçu qoşa yarışda (SU-5 kateqoriyası) polşalı tərəfdaşı Bartlomey Mroz ilə birlikdə bürünc medal qazanıb.
Bu cüt qrup mərhələsində braziliyalı rəqibləri Ramos Santos və Yeili Rodriges üzərində qələbə qazanıb, Çin Taypeyini təmsil edən Jen-Yu Fang və Qui Yu Pu cütlüyünə isə məğlub olub.
Bu nəticə ilə yarımfinala yüksələn İbrahim Əliyev və Bartlomey Mroz Malayziya təmsilçiləri Mohamed Azri və Çeah Lyek Hou ilə qarşılaşmada məğlub olaraq turniri bürünc medalla başa vurublar.