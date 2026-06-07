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Parataekvondoçularımız Los-Anceles yolunda

Paralimpizm
Xəbərlər
7 İyun 2026 14:59
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Parataekvondoçularımız Los-Anceles yolunda

Azərbaycanın parataekvondo üzrə milli komandasının üzvləri Almaniyanın Nürnberq şəhərində keçiriləcək Prezident Kubokunda çıxış edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə ölkəmizi K44 kateqoriyası üzrə kişilər arasında Sabir Zeynalov 58 kq, Amin Əliyev 63 kq, İmaməddin Xəlilov 70 kq, qadınların mübarizəsində isə Səmayə Həsənova 47 kq çəki dərəcəsində təmsil edəcək.

Parataekvondoçularımızı yarışa baş məşqçi Fərid Tağızadə çıxaracaq.

Prezident Kuboku Azərbaycan idmançıları üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nürnberqdə keçiriləcək turnir Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandıracaq.

İdman.Biz
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