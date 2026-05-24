24 May 2026
AZ

Parakarateçilərimiz Avropa çempionatından üç bürünc medalla dönürlər

Paralimpizm
Xəbərlər
24 May 2026 17:28
71
Parakarateçilərimiz Avropa çempionatından üç bürünc medalla dönürlər

Parakarate üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Vidadi Xalıqov Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən Avropa çempionatında uğurlu çıxış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, K30 kateqoriyasında mübarizə aparan idmançımız yarışı bürünc medalla başa vurub.

Vidadi Xalıqov üçüncü yer uğrunda görüşdə yunanıstanlı Lampos Karantonakisi (Lampos Karantonakis) məğlub edərək fəxri kürsüyə yüksəlib.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında dünən keçirilən qarşılaşmalarda Fərrux Qaybaliyev və Aysel Əhmədli də bürünc medal qazanıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parakarateçilərimiz Avropa çempionatında iki bürünc medal qazanıblar
22 May 21:39
Paralimpizm

Parakarateçilərimiz Avropa çempionatında iki bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Yığmamız Avropa çempionatında üç kateqoriya üzrə təmsil olunur
Milli Paralimpiya Komitəsində paralimpiyaçılarla görüş - FOTO
20 May 15:13
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsində paralimpiyaçılarla görüş - FOTO

Avropa çempionatı və Dünya Seriyasında fərqlənən idmançılar Komitə rəhbərliyi ilə bir araya gəliblər
Əli Vəliyev Berlində gümüş qazandı - VİDEO
10 May 21:10
Paralimpizm

Əli Vəliyev Berlində gümüş qazandı - VİDEO

Azərbaycan paraüzgüçüsü Dünya Seriyasını daha bir uğurlu nəticə ilə başa vurub
Parataekvondo millimiz Münhendə medallar uğrunda döyüşəcək
10 May 20:59
Paralimpizm

Parataekvondo millimiz Münhendə medallar uğrunda döyüşəcək

Azərbaycan Avropa çempionatında altı idmançı ilə təmsil olunacaq
Paralimpiyaçı: “Bakı Marafonu” fiziki məhdudiyyətlilər üçün böyük motivasiyadır”
3 May 19:45
Digər

Paralimpiyaçı: “Bakı Marafonu” fiziki məhdudiyyətlilər üçün böyük motivasiyadır”

Vüsalə Babazadə marafonda iştirakını şərh edib
Oxatanlarımız Romada hədəf başında: Avropa çempionatına start verilir
28 Aprel 23:47
Paralimpizm

Oxatanlarımız Romada hədəf başında: Avropa çempionatına start verilir

Milli komandamız üç idmançı ilə İtaliyada medallar uğrunda mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq