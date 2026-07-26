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Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasından 32 il ötür

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Xəbərlər
26 İyul 2026 10:25
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Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasından 32 il ötür

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasından 32 il ötür.

İdman.Biz xəbər verir ki, nazirlik Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 26 iyul 1994-cü il tarixli Fərmanı ilə yaradılıb.

Ötən 32 il ərzində qurum ölkədə dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi, gənclərin ictimai həyatda fəal iştirakının təşviqi, eləcə də idmanın inkişafı istiqamətində fəaliyyət göstərib.

Nazirliyin əsas fəaliyyət istiqamətləri sırasında gənclərlə işin təşkili, onların potensialının üzə çıxarılması, sağlam həyat tərzinin təbliği, kütləvi idmanın genişləndirilməsi, yüksək nailiyyətlər idmanının inkişafı və Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarda iştirakının dəstəklənməsi yer alır.

Bu müddətdə ölkədə müxtəlif idman növləri üzrə infrastruktur genişləndirilib, beynəlxalq və yerli yarışların keçirilməsi üçün imkanlar artırılıb, gənclər üçün çoxsaylı layihə və proqramlar həyata keçirilib.

Nazirliyin strukturunda gənclərlə iş, idman, beynəlxalq əlaqələr və digər istiqamətlər üzrə bölmələr fəaliyyət göstərir.

İdman.Biz
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