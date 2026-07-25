25 İyul 2026
AZ

Fərid Qayıbov Milli Yaylaq Festivalının əhəmiyyətindən danışdı - VİDEO

Digər
Xəbərlər
25 İyul 2026 19:43
74
Fərid Qayıbov Milli Yaylaq Festivalının əhəmiyyətindən danışdı

Göygöl rayonunun Xan yaylağında keçirilən V Milli Yaylaq Festivalının açılış mərasimində çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov festivalın milli-mənəvi dəyərlərin qorunması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, nazir belə tədbirlərin əsas məqsədinin milli adət-ənənələrin yaşadılması və gənc nəslə aşılanması olduğunu bildirib.

Nazir ölkədə keçirilən festivalların milli irsin yaşadılmasına töhfə verdiyini vurğulayaraq, tədbirin təşkilinə görə Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinə, Cavad Xan Fonduna və tərəfdaş qurumlara təşəkkür edib.

Sonda Fərid Qayıbov festival iştirakçılarını təbrik edərək, bu cür tədbirlərin ölkədə daha geniş miqyasda davam etməsini arzulayıb.

Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov festival çərçivəsində yaradılan idman zonalarına baş çəkərək keçirilən yarışları izləyib.

Aqil Tağıyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında idman zonaları böyük maraqla qarşılanıb - FOTO/VİDEO
18:00
Digər

Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında idman zonaları böyük maraqla qarşılanıb - FOTO/VİDEO

Fərid Qayıbov festival ərazisində yaradılan idman məkanları ilə tanış olub, yarışları izləyib
“Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində Ağdaşda idman zonası istifadəyə verilib - FOTO
17:00
Digər

“Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində Ağdaşda idman zonası istifadəyə verilib - FOTO

Layihə sağlam həyat tərzinin təşviqinə xidmət edir
AFFA “Sevincini Bölüş” xeyriyyə kampaniyasına dəstək verir
24 İyul 19:42
Digər

AFFA “Sevincini Bölüş” xeyriyyə kampaniyasına dəstək verir - FOTO

AFFA bütün futbol ictimaiyyətini və vətəndaşları bu təşəbbüsə qoşularaq sevinclərini bölüşməyə dəvət edir
Milli Yaylaq Festivalında müxtəlif idman zonaları yaradılıb – FOTO/VİDEO
24 İyul 18:58
Digər

Milli Yaylaq Festivalında müxtəlif idman zonaları yaradılıb – FOTO/VİDEO

Gənclər və İdman Nazirliyi festival ərazisində bir sıra idman növləri üçün xüsusi sahələr ayırıb
Şakira ilə DÇ-2026-nın finalında çıxış edən rəqqasə: “İndi məni bütün dünya tanıyır”
24 İyul 17:36
Digər

Şakira ilə DÇ-2026-nın finalında çıxış edən rəqqasə: “İndi məni bütün dünya tanıyır”

10 yaşlı Yeseniya Mixeyeva məşhur müğənninin onu hər məşqdə dəstəklədiyini deyib

Şəhid övladları Lənkəranda idman tədbirlərində iştirak edir - FOTO
24 İyul 17:19
Digər

Şəhid övladları Lənkəranda idman tədbirlərində iştirak edir - FOTO

Lənkəranda təşkil olunan düşərgədə uşaqlar sağlam həyat tərzinə təşviq olunur

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir