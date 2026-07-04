4 İyul 2026
AZ

“Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində bölgələrdə idman zonaları istifadəyə verilib - FOTO

Digər
Xəbərlər
4 İyul 2026 12:00
124
“Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində bölgələrdə idman zonaları istifadəyə verilib - FOTO

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən həyata keçirilən “Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində iyulun 3-də Naftalan, Samux, Mingəçevir şəhərlərində idman zonaları istifadəyə verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, açılış mərasimlərində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, sakinlər və gənc idmançılar iştirak ediblər.

Hər bir “Sağlam məhəllə”də minifutbol və basketbol meydançaları, stolüstü tennis, şahmat və trenajor avadanlıqları quraşdırılıb. Nazir Fərid Qayıbov idman qurğularında məşq edən uşaqlarla və məhəllə sakinləri ilə söhbət edib.

Qeyd edək ki, indiyədək Bakı şəhərində və müxtəlif rayonlarda 21 “Sağlam məhəllə” layihəsi icra edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı idmançı Tailandda muaytay turnirinin qalibi olub - FOTO
3 İyul 15:18
Digər

Azərbaycanlı idmançı Tailandda muaytay turnirinin qalibi olub - FOTO

Mirmehdi Miriyev finalda rəqibini nokautla məğlub edib
AMADA cüdo və karateçilər üçün antidopinq seminarı keçirib - FOTO
3 İyul 12:45
Digər

AMADA cüdo və karateçilər üçün antidopinq seminarı keçirib - FOTO

İdmançıların hüquq və öhdəlikləri barədə məlumat verilİB
14 minə yaxın abituriyent idman üzrə qabiliyyət imtahanı verir - FOTO/VİDEO
3 İyul 09:35
Digər

14 minə yaxın abituriyent idman üzrə qabiliyyət imtahanı verir - FOTO/VİDEO

Tədbirdə imtahanların təşkili və qiymətləndirilməsi barədə ətraflı məlumat verilib
Fərid Qayıbov Bakıda ikitərəfli görüşlər keçirib - FOTO
2 İyul 17:49
Digər

Fərid Qayıbov Bakıda ikitərəfli görüşlər keçirib - FOTO

UNESCO-nun COP10 Bürosunun iclası çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
Bakıda İdmanda Dopinqin Aradan Qaldırılması Fondunun iclası başa çatıb - FOTO
2 İyul 16:30
Digər

Bakıda İdmanda Dopinqin Aradan Qaldırılması Fondunun iclası başa çatıb - FOTO

COP10 Bürosunun iclasına Fərid Qayıbov sədrlik edib
UNESCO rəsmisi: “Bakıda olmaqdan çox məmnunam”
2 İyul 14:34
Digər

UNESCO rəsmisi: “Bakıda olmaqdan çox məmnunam”

Qustavo Merino dopinqlə mübarizədə Azərbaycanın rolunu yüksək qiymətləndirib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək