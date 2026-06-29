Neymar Venesuela zəlzələsindən zərər çəkənlərə böyük məbləğdə ianə edib

Braziliya milli komandasının hücumçusu Neymar Venesuela zəlzələsindən zərər çəkənlərə kömək üçün təxminən 250.000 dollar ianə edib.
İdman.Biz bu barədə “Lance”yə istinadən xəbər verir.
İanə zəlzələdən sonra humanitar yardım üçün istifadə olunacaq. Neymarın ianəsi ərzaq paylamaq, içməli su ilə təmin etmək, dərman almaq və zərərçəkənlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar tikmək üçün istifadə olunacaq.
Neymar daha əvvəl də xeyriyyə işlərində iştirak edib. Məsələn, koronavirus pandemiyası zamanı braziliyalı Manaus şəhərinə kömək etmək məqsədi daşıyan kampaniyalarda, o cümlədən süni tənəffüs aparatlarının alınmasını dəstəkləməkdə iştirak edib.