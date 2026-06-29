29 İyun 2026
AZ

Neymar Venesuela zəlzələsindən zərər çəkənlərə böyük məbləğdə ianə edib

Digər
Xəbərlər
29 İyun 2026 19:31
113
Neymar Venesuela zəlzələsindən zərər çəkənlərə böyük məbləğdə ianə edib

Braziliya milli komandasının hücumçusu Neymar Venesuela zəlzələsindən zərər çəkənlərə kömək üçün təxminən 250.000 dollar ianə edib.

İdman.Biz bu barədə “Lance”yə istinadən xəbər verir.

İanə zəlzələdən sonra humanitar yardım üçün istifadə olunacaq. Neymarın ianəsi ərzaq paylamaq, içməli su ilə təmin etmək, dərman almaq və zərərçəkənlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar tikmək üçün istifadə olunacaq.

Neymar daha əvvəl də xeyriyyə işlərində iştirak edib. Məsələn, koronavirus pandemiyası zamanı braziliyalı Manaus şəhərinə kömək etmək məqsədi daşıyan kampaniyalarda, o cümlədən süni tənəffüs aparatlarının alınmasını dəstəkləməkdə iştirak edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sumoçumuz Avropa çempionu olub
19:46
Digər

Sumoçumuz Avropa çempionu olub - FOTO

Millimiz komanda yarışında da bürünc medala layiq görülüb
Milli Olimpiya Komitəsi İstanbulda şef de-mission seminarında təmsil olunur
14:27
Digər

Milli Olimpiya Komitəsi İstanbulda şef de-mission seminarında təmsil olunur

MOK-un nümayəndəsi Anar Bağırov AOK-un tədbirində iştirak edir
Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO
09:58
DÇ-2026

Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO

Böyük sevinc uzun çəkmədi, VAR qolu ləğv edib
Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO
09:28
Digər

Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO

“Sağlam həyat” avtomobili Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində olub
Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO
05:28
DÇ-2026

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO

Kanada millisinin qadın azarkeşi CAR-la oyunda telefonunu tribunadan aşağı salıb
Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO
28 İyun 18:39
Digər

Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO

Futbolçunun həyat yoldaşı və iki övladının cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb