29 İyun 2026
AZ

Milli Olimpiya Komitəsi İstanbulda şef de-mission seminarında təmsil olunur

Digər
Xəbərlər
29 İyun 2026 14:27
135
Milli Olimpiya Komitəsi İstanbulda şef de-mission seminarında təmsil olunur

Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Olimpiya Komitələri (AOK) və İstanbul-2027 Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsi tərəfindən İstanbul-2027 Avropa Oyunlarının şef de-mission seminarına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İstanbulda keçirilən seminarda Azərbaycanı MOK-un Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru Anar Bağırov təmsil edir.

Seminar çərçivəsində iştirakçı ölkələrin nümayəndələri üçün Oyunlara hazırlıq prosesi, yarış və qeyri-yarış obyektləri, idmançı kəndləri, akkreditasiya, logistika, nəqliyyat, təhlükəsizlik, tibbi xidmət, antidopinq proqramı, informasiya texnologiyaları və digər əməliyyat istiqamətləri ilə bağlı təqdimatlar keçiriləcək.

Bununla yanaşı, iştirakçılar yarış obyektləri və idmançı kəndləri ilə tanış olacaqlar.

Qeyd edək ki, ilk Avropa Oyunları 2015-ci ildə Bakıda keçirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO
09:58
DÇ-2026

Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO

Böyük sevinc uzun çəkmədi, VAR qolu ləğv edib
Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO
09:28
Digər

Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO

“Sağlam həyat” avtomobili Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində olub
Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO
05:28
DÇ-2026

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO

Kanada millisinin qadın azarkeşi CAR-la oyunda telefonunu tribunadan aşağı salıb
Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO
28 İyun 18:39
Digər

Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO

Futbolçunun həyat yoldaşı və iki övladının cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb
Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı
28 İyun 14:20
Dünya futbolu

Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı

Braziliya millisinin hücumçusu istirahət günündə Nyu-Yorkda məşhur brendin butikini ziyarət edib
DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı
28 İyun 11:24
DÇ-2026

DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı

Turist vizası ilə nikah xarici azarkeşlər üçün deportasiya riski yarada bilər

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb