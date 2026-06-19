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LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO

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19 İyun 2026 17:41
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LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO

LEGO və “Koenigsegg” qeyri-adi layihəyə imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, şirkətlər birlikdə “Koenigsegg Sadair’s Spear” hiperkarının tam ölçülü və idarə edilə bilən “LEGO Technic” versiyasını hazırlayıblar.

Avtomobil 327 906 LEGO elementindən yığılıb. Təxminən 1800 kq çəkisi olan modelin 400 kq-lıq hissəsini LEGO elementləri təşkil edir. Layihənin hazırlanması və yığılması üçün 9400 saatdan çox vaxt sərf olunub.

Sınaq “Goodwood” trasında keçirilib. “Koenigsegg”in test pilotu Markus Lundhun idarə etdiyi LEGO hiperkar 111 km/saat sürətə çatıb. Bununla da o, LEGO Group tərəfindən hazırlanan ən sürətli idarə edilə bilən LEGO avtomobili olub.

1:8 miqyaslı model 4104 detaldan ibarətdir. Setdə V8 porşenli mühərrik, funksional doqquz pilləli transmissiya, “Triplex” asqı sistemi və “Ghost Mode” funksiyası yer alır.

Qeyd edək ki, “LEGO Technic Ultimate Car Concept Series” çərçivəsində daha əvvəl “Porsche” 911 GT3 RS, “Bugatti Chiron”, “Lamborghini Sian” FKP 37, “Ferrari Daytona” SP3 və “McLaren” P1 modelləri təqdim olunub.

İdman.Biz
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