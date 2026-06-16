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FTB Ağ Evdə UFC tədbirinə qarşı dron hücumunun qarşısını aldığını bildirib

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16 İyun 2026 18:39
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FTB Ağ Evdə UFC tədbirinə qarşı dron hücumunun qarşısını aldığını bildirib

ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) Vaşinqtonda keçirilən UFC Freedom 250 tədbirini hədəfə ala biləcək şübhəli dron hücumunun qarşısını alıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə FTB direktoru Keş Patel bildirib.

Onun sözlərinə görə, kəşfiyyat orqanları təhlükəni 10 iyunda, tədbirin Ağ Evin Cənub Çəmənliyində keçirilməsindən bir neçə gün əvvəl müəyyən ediblər. İstintaq zamanı FTB agentləri Signal mesencerində mümkün hücuma hazırlıqları müzakirə etdiyi iddia edilən 23 nəfərdən mesajlar aşkar ediblər.

Genişmiqyaslı əməliyyat nəticəsində hüquq-mühafizə orqanları bir neçə şübhəlini saxlayıb. Patel qeyd edib ki, planlaşdırılan hücum “lap başlanğıcda dayandırılıb”.

“Bu əməliyyatın nəticəsi yüksək keyfiyyətli istintaq işinin nümunəsi olsa da, bu, komandamız üçün qeyri-adi hal deyil. Biz, xüsusən də tarixi UFC 250 kimi böyük ictimai tədbirlər zamanı Amerika vətəndaşlarının həyatını təhdid edənləri müəyyən etmək, çəkindirmək və məsuliyyətə cəlb etmək üçün yaradılmışıq”, - Patel sosial mediada yazıb.

ABŞ Məxfi Xidməti də istintaqa qatılıb. Onun direktoru Şon Kurran bildirib ki, prezidentin və onun himayəsi altında olan şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xidmətin əsas prioriteti olaraq qalır və işin əlavə təfərrüatları məhkəmə sənədlərində açıqlanacaq.

İstintaq davam edir. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı rəsmi ittihamlar hələ dərc olunmayıb.

İdman.Biz
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