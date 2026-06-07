Azərbaycan Dünya Korporativ Oyunlarında tarix yazdı - FOTO

Mərakeşin Kasablanka şəhərində keçirilən üçüncü Dünya Korporativ Oyunlarında Azərbaycan dövlət qurumlarının əməkdaşları yüksək nəticələrlə diqqət çəkiblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin il ərzində müxtəlif idman federasiyaları ilə birgə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında təşkil etdiyi yarışların qalibləri artıq üç ildir ölkəmizi beynəlxalq arenada təmsil edirlər.
Budəfəki yarışda da Azərbaycan komandaları uğurlu çıxışla yadda qalıblar. Kişilər arasında voleybol və basketbol yarışlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandaları bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qızıl medal qazanıblar.
FHN-in əməkdaşı Əli Bayramov stolüstü tennis yarışlarında bürünc medala sahib çıxıb.
SOCAR-ın minifutbol komandası isə 54 komandanın mübarizə apardığı turnirdə finala qədər irəliləyib. Azərbaycan təmsilçisi həlledici görüşdə Mərakeş komandasına 1:0 hesabı ilə qalib gələrək üçüncü Dünya Korporativ Oyunlarının çempionu olub.
Şahmat yarışlarında da Azərbaycan qızıl medala sevinib. Azərbaycan Dəmir Yollarının əməkdaşı Sənan Quluyev bütün rəqiblərini qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, üçüncü ADCS Dünya Korporativ Oyunları 5-7 iyun 2026-cı il tarixlərində Kasablankada keçirilib.