14 May 2026
“Qalatasaray”ın oyunçusu qız üstündə döyülüb

14 May 2026 04:17
“Qalatasaray”ın yarımmüdafiəçisi Lukas Torreyra İstanbuldakı ticarət mərkəzində döyülüb.

İdman.Biz bu barədə Ahaber-ə istinadən bildirir.

Hadisə 12 may axşamı baş verib. 32 yaşlı bir kişi ticarət mərkəzində 2Qalatasaray” futbolçusuna yaxınlaşaraq Torreyranın üzünə yumruqla vurub. Futbolçunun sürücüsü müdaxilə edərək münaqişənin böyüməsinin qarşısını almaq üçün hücum edəni vurub. Daha sonra hücum edən taksi ilə hadisə yerindən qaçmağa çalışıb, lakin polis tərəfindən saxlanılıb.

Dindirmə zamanı şübhəli futbolçunu sosial media paylaşımları vasitəsilə tapdığını və hücumun futbolçunun onun sevgilisinə olan marağından qaynaqlandığını bildirib. Torreyra isə polisə qızın öz sevgilisi olduğunu və məhkəmənin daha əvvəl hücum edənin qızdan 45 gün uzaq durması barədə qərar verdiyini bildirib.

Torreyra “Qalatasaray”a 2022-ci ildə Londonun “Arsenal” klubundan keçib. Bu mövsüm o, klubun heyətində bütün yarışlarda 44 oyun keçirib, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

