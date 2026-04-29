Azərbaycanın yeddi idmançısı dopinq qadağaları siyahısında

Dünya Anti-Dopinq Məcəlləsinə və Beynəlxalq Test Agentliyinin (ITA) İctimai Açıqlama Siyasətinə uyğun olaraq, antidopinq qaydalarını pozan şəxslərin siyahısı təqdim olunub. Siyahıda hazırda müvəqqəti uzaqlaşdırılan və ya müəyyən müddətə yarışlardan kənarlaşdırılan idmançıların adları yer alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu xülasə yalnız müvafiq beynəlxalq federasiyaların nəticələrin idarə edilməsi səlahiyyətinə malik olduğu halları əhatə edir. Digər antidopinq təşkilatları tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar bu siyahıda olmaya bilər, buna görə də məlumatlar tam yekun hesab edilməməlidir.
Siyahıda Azərbaycanın yeddi idmançısının adı var. Bodbildinqçilərimiz Aşur Abdullayev, Əhməd Quluzadə və Tərlan Əliyev qaydaları (anabolik androgenik steroidlərin mövcudluğu) 29 noyabr 2025-ci ildə pozub və barələrində müvəqqəti uzaqlaşdırma qərarı müvafiq olaraq 25-27 fevral 2026-cı il tarixindən qüvvəyə minib. Başqa bir bodbildinqçimiz Hidayət Quluzadə isə qaydaları (mesterolon metabolitinin və stanozolol metabolitinin mövcudluğu) 4 may 2025-ci ildə pozaraq 30 iyun tarixindən müvəqqəti uzaqlaşdırma cəzası alıb.
Qarışıq döyüş sənətləri üzrə idmançımız Nihad Fazil oğlu qaydaları (meldoniumun mövcudluğu) 22 iyun 2025-ci ildə pozub və müvəqqəti uzaqlaşdırma qərarı 21 iyul 2025-ci ildən qüvvəyə minib.
Samboçumuz Ramil Vəliyevin də adı həmin siyahıda yer alıb. O da qadağan olunmuş preparatdan istifadə və saxtakarlıqda ittiham edilib. Qayda pozuntusu 18 sentyabr 2022-ci ildə qeydə alınıb və həmin ilin 28 oktyabr ayından qüvvəyə minib. Cəza müddəti 27 oktyabr 2027-ci ildə bitəcək.
Cüdoçumuz Məhərrəm İmamverdiyevin qayda pozuntusu (torasemidenin mövcudluğu) isə 28 sentyabr 2025-ci ildə sənədləşdirilib və 3 noyabr tarixindən qüvvəyə minib. İdmançımızın yarışlarda iştirakı iki il müddətinə qadağan edilib və onun cəzası 2 noyabr 2027-ci ildə bitir.
ITA-dan verilən məlumata görə, bəzi işlər üzrə araşdırmalar hələ davam edir və həmin qərarlardan İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) şikayət edilə bilər. Adları siyahıda olan şəxslərin hər hansı rəsmi yarışda və ya təşkilatçı qurumların fəaliyyətində iştirakı qadağan edilib. Onlar yalnız icazə verilən antidopinq təhsil və ya reabilitasiya proqramlarına qatıla bilərlər.
Məlumata görə, qadağalar həm beynəlxalq, həm də milli səviyyəli bütün idman tədbirlərinə, o cümlədən dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən peşəkar liqalara şamil olunur.