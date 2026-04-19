19 Aprel 2026
AZ

Dövlət qurumlarının əməkdaşları bilyard masası arxasında güclərini sınayıblar

Digər
Xəbərlər
19 Aprel 2026 00:19
157
Dövlət qurumlarının əməkdaşları bilyard masası arxasında güclərini sınayıblar

Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında bilyard yarışı keçirilib. Aprelin 18-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində baş tutan turnirdə 19 kişi əməkdaş qalibiyyət uğrunda mübarizə aparıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışın yekun nəticələrinə əsasən, kişilər arasında Toğrul Nəsirov (SOCAR) bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yerə layiq görülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşı Rauf Əsgərov yarışı ikinci pillədə başa vurub. Digər FHN təmsilçisi Cavid Mustafazadə və Dövlət Reklam Agentliyinin əməkdaşı Fəxrəddin Vəliyev isə üçüncü yerləri bölüşüblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

