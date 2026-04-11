Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında nərd yarışında qaliblər məlum olub

Aprelin 11-də Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında nərd yarışı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə 43 əməkdaş (32 kişi və 11 qadın) iştirak edib.

Maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışın yekun nəticələrinə əsasən, qadınlar arasında Lətifə Məmmədova (Medianın İnkişafı Agentliyi) yarışın qalibi olub. İlahə Ələkbərova (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi) ikinci, Aysel Səfərova (Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi) üçüncü yerə layiq görülüblər.

Kişilər arasında Teyyub Məmmədov (Ali Məhkəmə) birinci olub. Bəhruz Quliyev (“AzerGold” QSC) yarışı ikinci, Coşqun Mütəllimov (Ali Məhkəmə) isə üçüncü pillədə başa vurublar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfsanəvi beysbolçunun heykəli açılış zamanı zədələndi - VİDEO
13:23
Digər

Əfsanəvi beysbolçunun heykəli açılış zamanı zədələndi - VİDEO

İtiro Suzuki ABŞ beysbol liqasının tarixinə düşüb
Bayden Trampın oğullarını döyüşə çağırdı
10 Aprel 17:23
Digər

Bayden Trampın oğullarını döyüşə çağırdı

Gözlənilməz çağırış Ağ Evdə keçiriləcək UFC turniri ərəfəsində səslənib
“IndyCar” çempionunun atası silahlı soyğunun qurbanı olub
9 Aprel 22:12
Digər

“IndyCar” çempionunun atası silahlı soyğunun qurbanı olub

Bazar ertəsi saat 13:00 radələrində Bob Pauer soyğunçu ilə qarşılaşıb
Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu
9 Aprel 16:31
Digər

Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu

Bu dəyişiklik holdinqin müasir, innovativ idarəçilik modelinə keçidini simvolizə edir
“Azerbaijan ROV Challenge” yarışı start götürür
9 Aprel 15:13
Digər

“Azerbaijan ROV Challenge” yarışı start götürür

Məsafədən idarəolunan pilotsuz sualtı dron və suüstü qayıq yarışı üçün qeydiyyat başlayıb
Çingiz Hüseynzadə: “Atlanta Oyunlarının yubleyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”
9 Aprel 13:56
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Atlanta Oyunlarının yubleyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”

Veteran idmançılarımız haqqında film və kitab nümayişi nəzərdə tutulub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb