11 Aprel 2026
AZ

Əfsanəvi beysbolçunun heykəli açılış zamanı zədələndi - VİDEO

Digər
Xəbərlər
11 Aprel 2026 13:23
116
Əfsanəvi beysbolçunun heykəli açılış zamanı zədələndi - VİDEO

Yaponiyanın ən məşhur beysbolçularından biri olan İtiro Suzuki şərəfinə hazırlanmış heykəlin açılış mərasimi gözlənilməz hadisə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Belə ki, Sietl şəhərində(ABŞ) keçirilən təntənəli mərasimdə yapon idmançının məşhur duruşu əbədiləşdirilməli idi Lakin ən məsul anında heykəldəki beysbol dəyənəyi əyilərək zədələnib.

Qeyd edək ki, Suzuki 2004-cü ildə 262 dəqiq zərbə ilə MLB tarixində(ABŞ və Kanadada keçirilən ən yüksək səviyyəli peşəkar beysbol liqası) bir mövsüm üzrə rekordun müəllifidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bayden Trampın oğullarını döyüşə çağırdı
10 Aprel 17:23
Digər

Bayden Trampın oğullarını döyüşə çağırdı

Gözlənilməz çağırış Ağ Evdə keçiriləcək UFC turniri ərəfəsində səslənib
“IndyCar” çempionunun atası silahlı soyğunun qurbanı olub
9 Aprel 22:12
Digər

“IndyCar” çempionunun atası silahlı soyğunun qurbanı olub

Bazar ertəsi saat 13:00 radələrində Bob Pauer soyğunçu ilə qarşılaşıb
Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu
9 Aprel 16:31
Digər

Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu

Bu dəyişiklik holdinqin müasir, innovativ idarəçilik modelinə keçidini simvolizə edir
“Azerbaijan ROV Challenge” yarışı start götürür
9 Aprel 15:13
Digər

“Azerbaijan ROV Challenge” yarışı start götürür

Məsafədən idarəolunan pilotsuz sualtı dron və suüstü qayıq yarışı üçün qeydiyyat başlayıb
Çingiz Hüseynzadə: “Atlanta Oyunlarının yubleyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”
9 Aprel 13:56
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Atlanta Oyunlarının yubleyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”

Veteran idmançılarımız haqqında film və kitab nümayişi nəzərdə tutulub
Olimpiya medalları bərpa olunan idmançılar məqsədlərini açıqladı
9 Aprel 13:17
Digər

Olimpiya medalları bərpa olunan idmançılar məqsədlərini açıqladı

Həsrət Cəfərov və Qaşım Maqomedov medallarının bərpası və MOK-un dəstəyi üçün təşəkkür etdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb