Çingiz Hüseynzadə: “Atlanta Oyunlarının yubleyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”

9 Aprel 2026 13:56
“Bu il Atlanta oyunlarının 30 illiyidir. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ilk dəfə məhz 1996-cı ildə komanda şəklində Atlanta Olimpiya Oyunlarında iştirak edib. Yəni, bu, bizim üçün yubileydir”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri junalistlərə açıqlamasında Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.

“Nəzərə alaq ki, Atlantada ölkəmizi təmsil etmiş bizim bizim bir çox məşqçilər, veteran idmançılar artıq həyatda yoxdular, onların xatirəsinə ehtiram olaraq MOK olaraq qərar qəbul etdik ki bu yubileyi təntənəli qeyd edək.

Tədbirin məqsədi gənclərimizə Azərbaycan olimpiya hərəkatında iştirak etmiş, ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil etmiş insanlarımızı tanıtmaqdır. Tədbirdə veteran idmançılarımız haqqında filmin və kitabın nümayişi nəzərdə tutulur”, - deyə Çingiz Hüseynzadə qeyd edib.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiya medalları bərpa olunan idmançılar məqsədlərini açıqladı
13:17
Digər

Olimpiya medalları bərpa olunan idmançılar məqsədlərini açıqladı

Həsrət Cəfərov və Qaşım Maqomedov medallarının bərpası və MOK-un dəstəyi üçün təşəkkür etdi
Ceyhun Rəhmanov federasiyalar qarşısında duran mühüm hədəfləri açıqlayıb
12:59
Digər

Ceyhun Rəhmanov federasiyalar qarşısında duran mühüm hədəfləri açıqlayıb

Milli Olimpiya Komitəsinin idarə müdiri idmançıların mənəvi və fiziki rifahının qorunmasından danışıb
Azərbaycan idmançılarının xarab olmuş medalları yenilənib
12:52
Digər

Azərbaycan idmançılarının xarab olmuş medalları yenilənib - VİDEO

MOK-da medal təqdimetmə mərasimi keçirilib
Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin iclası baş tutub
12:23
Digər

Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin iclası baş tutub

İclasın gündəliyində mühüm məsələlər müzakirə olunub
AMADA-nın süni intellektlə bağlı antidopinq məqaləsi SCOPUS-da dərc olunub - FOTO
12:01
Digər

AMADA-nın süni intellektlə bağlı antidopinq məqaləsi SCOPUS-da dərc olunub - FOTO

Müəlliflər idmançıların hüquqlarının və şəffaflığın prioritet olduğunu vurğulayırlar
Ronaldunun nişanlısından səs-küylü etiraf - VİDEO
7 Aprel 18:24
Digər

Ronaldunun nişanlısından səs-küylü etiraf - VİDEO

Corcinya Rodriqes keçmişi və qazandığı uğurlar barədə diqqətçəkən açıqlamalar verib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir