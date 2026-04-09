9 Aprel 2026
Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu

9 Aprel 2026 16:31
Tahir Gözel “Azərsun Holdinq”in yeni rəhbəri oldu

Azərbaycanın aparıcı sənaye qruplarından olan “Azərsun Holdinq”in idarəetməsində strateji dəyişiklik həyata keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Şirkətlər Qrupunun Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsinə “Qarabağ” Futbol Klubun prezidenti Tahir Gözel təyin edilib.

Bildirilib ki, bu dəyişiklik ailə biznesinin növbəti nəslə etibarını və holdinqin müasir, innovativ idarəçilik modelinə keçidini simvolizə edir.

Tahir Gözel Şeffild Universitetinin Menecment fakültəsinin və Fransa Sup de Co Universitetinin məzunudur. O, “Greentech” və digər qlobal şirkətlərə rəhbərlik etməklə yanaşı, ölkəmizdə süni intellekt və İT sahəsində ən müasir standartlara cavab verən “Proxima” şirkətinin qurucusudur.

Yeni sədr “Azərsun Holdinq”in ixrac coğrafiyasını hazırkı 40 ölkədən 60-a çatdırmağı, istehsalatda AI əsaslı optimallaşdırmanı tətbiq etməyi və “Made in Azerbaijan” brendini dünyaya tanıtmağı hədəfləyir.

