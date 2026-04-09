AZ

Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin iclası baş tutub

Digər
Xəbərlər
163
Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında MOK-un İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, toplantını MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə açaraq, iştirakçıları gündəlikdəki məsələlərlə tanış edib.

Gündəliyə bir sıra mühüm məsələlər daxil edilib. Bunlar arasında Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan taekvondoçu Qaşım Maqomedovun gümüş və yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərovun bürünc medallarının yenilənərək sahiblərinə təqdim olunması yer alır.

Eyni zamanda, MOK-un layihə və proqramları üzrə hesabatın dinlənilməsi, Milan-Kortina-2026 Qış Olimpiya Oyunlarının yekun nəticələri, komanda idman növlərinə nəzarətin gücləndirilməsi üçün yeni Ekspertlər Şurasının yaradılması və Atlanta-1996 Yay Olimpiya Oyunlarının 30 illik yubileyinin keçirilməsi də gündəlikdədir.

Bundan əlavə, iclasda digər cari məsələlər də müzakirə olunacaq.

Tədbirdə gündəlikdəki məsələlər və MOK-un nəzərdə tutduğu layihələrlə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilib.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ceyhun Rəhmanov federasiyalar qarşısında duran mühüm hədəfləri açıqlayıb
12:59
Digər

Ceyhun Rəhmanov federasiyalar qarşısında duran mühüm hədəfləri açıqlayıb

Milli Olimpiya Komitəsinin idarə müdiri idmançıların mənəvi və fiziki rifahının qorunmasından danışıb
Azərbaycan idmançılarının xarab olmuş medalları yenilənib
12:52
Digər

Azərbaycan idmançılarının xarab olmuş medalları yenilənib - VİDEO

MOK-da medal təqdimetmə mərasimi keçirilib
AMADA-nın süni intellektlə bağlı antidopinq məqaləsi SCOPUS-da dərc olunub - FOTO
12:01
Digər

AMADA-nın süni intellektlə bağlı antidopinq məqaləsi SCOPUS-da dərc olunub - FOTO

Müəlliflər idmançıların hüquqlarının və şəffaflığın prioritet olduğunu vurğulayırlar
Ronaldunun nişanlısından səs-küylü etiraf - VİDEO
7 Aprel 18:24
Digər

Ronaldunun nişanlısından səs-küylü etiraf - VİDEO

Corcinya Rodriqes keçmişi və qazandığı uğurlar barədə diqqətçəkən açıqlamalar verib
Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO
7 Aprel 12:34
Futbol

Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO

64 yaşlı Erdem Alanın “Ərzurumspor” sevgisi həyat tərzinə çevirib
Azərbaycan İdman Akademiyası Almatıda beynəlxalq sərgidə - FOTO
7 Aprel 12:15
Digər

Azərbaycan İdman Akademiyası Almatıda beynəlxalq sərgidə - FOTO

Sərgi 7-8 aprel tarixlərində davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir