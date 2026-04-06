6 Aprel 2026
Sumo üzrə dünya çempionatı: Millimiz hər kateqoriyada çıxış etməyi planlaşdırır

6 Aprel 2026 16:37
“Azərbaycan sumoçularının Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında bütün kateqoriyalarda təmsil olunacaqları planlaşdırılır”.

Bu sözləri Azərbaycan Yapon Döyüş Növləri və Mədəniyyəti Assosiasiyasının baş katibi Elşad Kərimov bildirib.

O qeyd edib ki, yarışın hazırlıqlarına artıq start verilib.

“İştirakçı ölkələr hər il dünya çempionatına qatılanlar olacaq. Tam dəqiq məlumat olanda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Biz meydan sahibi kimi mövcud olan bütün kateqoriyaların hamısında iştirak etməyi planlaşdırırıq. Hazırda hansı sumoçularımızın qatılacağını deyə bilmərik. Çünki hələlik seçim mərhələsindəyik. Amma turnirdə hədəflərimiz böyük olacaq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Baş katib yarışı yüksək səviyyədə təşkil edəcəklərini vurğulayıb:

“Azərbaycan beynəlxalq turnirlərin təşkilatçılığı ilə bağlı həmişə seçilən ölkələr sırasında yer alıb. Bakıdakı dünya çempionatı da yaddaqalan yarışlardan olacaq”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
14:06
Digər

Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan Bilyard Federasiyası nəticələri açıqladı
Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO
5 Aprel 16:07
Digər

Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO

Gənclər və idman naziri "TRT World" kanalına müsahibə verib
Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO
5 Aprel 15:45
Futbol

Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO

“Sumqayıt”ın oyunçusu mart ayının qalibi seçilib
Fərid Qayıbov Türkiyədə bir sıra görüşlər keçirib
4 Aprel 21:10
Digər

Fərid Qayıbov Türkiyədə bir sıra görüşlər keçirib - FOTO

Nazir Beynəlxalq Etnosport Forumunun açılış mərasimində çıxış edib
“Güləşçi və ya cüdoçunun qələbə rəqsi ölkə üçün ən yaxşı PR-dır” - Əli Həşimlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
4 Aprel 15:20
Digər

“Güləşçi və ya cüdoçunun qələbə rəqsi ölkə üçün ən yaxşı PR-dır” - Əli Həşimlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasının yeni rəhbəri qeyri-standart yanaşmalardan və planlarından danışıb

Qaydaları alt-üst edən qəddar idman: Polşada “Braveball” fırtınası əsir - FOTO/VİDEO
4 Aprel 14:45
Digər

Qaydaları alt-üst edən qəddar idman: Polşada “Braveball” fırtınası əsir - FOTO/VİDEO

Bu qeyri-adi idman növündə həm qol vurmaq, həm də rəqibi nokauta salmaq mümkündür

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək