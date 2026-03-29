29 Mart 2026
AZ

U-15 minifutbol millimizin yeni məşqçilər heyəti müəyyənləşir

Digər
Xəbərlər
83
Azərbaycanın 15 yaşadək minifutbolçulardan ibarət milli komandasında (U-15) yeni təyinatlar gözlənilir. Komandanın baş məşqçisi postuna “Karvan-Yevlax”ın sabiq çalışdırıcısı Azər Həşimovun gətiriləcəyi barədə xəbərlərdən sonra, onun köməkçilərindən birinin də kimliyi məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandasının sabiq qapıçısı Davud Kəriminin Azər Həşimovun məşqçilər korpusunda yer alacağını yazan komanda.az, 41 yaşlı mütəxəssisin U-15 millimizdə qapıçılar üzrə məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcəyini qeyd edib.

Davud Kərimi futbolçu karyerası ərzində Azərbaycanın “Kəpəz”, “Rəvan”, “Neftçala” kimi klublarında, həmçinin Türkiyənin “Fəthiyəspor” komandasında çıxış edib. O, həmçinin minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandasının heyətində Avropa çempionu titulunu qazanıb və həmin turnirin ən yaxşı qapıçısı seçilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

