15 yaşında yarım milyonluq maşın sürür - FOTO

Dünyaca məşhur ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldu 15 yaşlı oğluna bahalı hədiyyə alması ilə yenidən gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, onun yeniyetmə övladı üçün “Lamborghini Urus S” markalı lüks avtomobil məlum olub.
Avtomobilin bazar dəyərinin 300 min dollar (501 min AZN) dəyərində olduğu bildirilib.
Ronaldunun oğluna etdiyi bu bahalı jest futbol azarkeşləri arasında mübahisələrə səbəb olub. Bəzi istifadəçilər gənc yaşda uşağa bu cür hədiyyənin verilməsini kəskin tənqid edərkən, bəziləri isə böyük sərvət sahibi üçün bunu tam normal qarşılayıblar.