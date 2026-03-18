Qətldə ittiham olunan rusiyalı futbolçunun işi bağlı növbəti həbs

18 Mart 2026 20:26
Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü İrina Volk bildirib ki, “Ural-2”nin futbolçusu Daniil Sekaç tərəfindən qətlə yetirilən iş adamının pullarını aparan kuryer Moskvada saxlanılıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl bildirilirdi ki, 20 yaşlı “Ural-2” oyunçusu Moskvanın Şimal-Qərb rayonu sakininin qətlində ittiham olunur.

Sekaç günahını etiraf etsə də, fırıldaqçıların təsiri altında hərəkət etdiyini və xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatında iştirak etdiyinə inandığını iddia edib. İstintaq və istintaq əməliyyatları zamanı cinayətkarın cinayətkar kimi müəyyən edilərək saxlanılıb. Məlum olub ki, o, 22 yaşlı moskvalıdır. Təşkilatçıların göstərişi ilə o, tikinti alətləri alıb və onları Stroginski bulvarındakı bir mənzilə çatdırıb. Təqsirləndirilən şəxs orada sahibini öldürüb və sonra alətlərdən istifadə edərək seyfə girib.

“Bu gün əməliyyat və istintaq tədbirləri nəticəsində Şimal-Qərb İnzibati Dairəsinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin əməkdaşları Moskva kolleclərindən birinin 17 yaşlı tələbəsini saxlayıblar. O, 13 martda paytaxtın şimal-qərbində iş adamının qətli ilə bağlı səs-küylü cinayət işində üçüncü təqsirləndirilən şəxs olub”, - Volk bildirib.

Onun sözlərinə görə, zərərçəkənin seyfindən oğurlanan pulu əvvəllər saxlanılan 22 yaşlı moskvalı qadın gənc oğlana verib. Sekaçın qətldən sonra pəncərədən atdığı pulları və digər qiymətli əşyaları məhz o götürüb.

Daha sonra tələbə oğurlanmış əşyaları cinayət sxeminin növbəti iştirakçısına verib və onun şəxsiyyəti müəyyən edilir. İstintaq Komitəsi tezliklə gənc oğlana qarşı ittiham irəli sürəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milli yığma “Acropolis Uşu Open Tournament”də iştirak edib - FOTO
17:33
Digər

Milli yığma “Acropolis Uşu Open Tournament”də iştirak edib - FOTO

Milli yığma komandamız ümumilikdə 21 medal qazanıb
İdman rəqslərində yeni mərhələ: Federasiyanın adı dəyişdirildi, prezident seçildi - FOTO
17:07
Digər

İdman rəqslərində yeni mərhələ: Federasiyanın adı dəyişdirildi, prezident seçildi - FOTO

Bu, federasiyanın ümumi yığıncağında təsdiqlənib
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
16:54
Digər

Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident Novruzun milli dəyərlərimizi və gələcəyə inamımızı əks etdirdiyini vurğulayıb
Atletlər Komissiyası idmançıların maraqlarını ön plana çıxardı - FOTO
16:35
Digər

Atletlər Komissiyası idmançıların maraqlarını ön plana çıxardı - FOTO

Görüşdə həmçinin komissiya üzvləri öz təkliflərini irəli sürüb
Beysbolda sensasiya qeydə alınıb - VİDEO
15:16
Digər

Beysbolda sensasiya qeydə alınıb - VİDEO

Amerikalı ulduzların həddindən artıq özünəinamı onlara baha başa gəlib
Kvinsi Promesdən şok etiraf: “Əmioğlumu mən bıçaqladım”
11:43
Futbol

Kvinsi Promesdən şok etiraf: “Əmioğlumu mən bıçaqladım”

Niderlandlı futbolçu uzun müddət davam edən sükutunu pozaraq cinayətini boynuna alıb

Ən çox oxunanlar

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb