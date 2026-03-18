Qətldə ittiham olunan rusiyalı futbolçunun işi bağlı növbəti həbs

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü İrina Volk bildirib ki, “Ural-2”nin futbolçusu Daniil Sekaç tərəfindən qətlə yetirilən iş adamının pullarını aparan kuryer Moskvada saxlanılıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl bildirilirdi ki, 20 yaşlı “Ural-2” oyunçusu Moskvanın Şimal-Qərb rayonu sakininin qətlində ittiham olunur.
Sekaç günahını etiraf etsə də, fırıldaqçıların təsiri altında hərəkət etdiyini və xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatında iştirak etdiyinə inandığını iddia edib. İstintaq və istintaq əməliyyatları zamanı cinayətkarın cinayətkar kimi müəyyən edilərək saxlanılıb. Məlum olub ki, o, 22 yaşlı moskvalıdır. Təşkilatçıların göstərişi ilə o, tikinti alətləri alıb və onları Stroginski bulvarındakı bir mənzilə çatdırıb. Təqsirləndirilən şəxs orada sahibini öldürüb və sonra alətlərdən istifadə edərək seyfə girib.
“Bu gün əməliyyat və istintaq tədbirləri nəticəsində Şimal-Qərb İnzibati Dairəsinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin əməkdaşları Moskva kolleclərindən birinin 17 yaşlı tələbəsini saxlayıblar. O, 13 martda paytaxtın şimal-qərbində iş adamının qətli ilə bağlı səs-küylü cinayət işində üçüncü təqsirləndirilən şəxs olub”, - Volk bildirib.
Onun sözlərinə görə, zərərçəkənin seyfindən oğurlanan pulu əvvəllər saxlanılan 22 yaşlı moskvalı qadın gənc oğlana verib. Sekaçın qətldən sonra pəncərədən atdığı pulları və digər qiymətli əşyaları məhz o götürüb.
Daha sonra tələbə oğurlanmış əşyaları cinayət sxeminin növbəti iştirakçısına verib və onun şəxsiyyəti müəyyən edilir. İstintaq Komitəsi tezliklə gənc oğlana qarşı ittiham irəli sürəcək.