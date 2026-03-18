18 Mart 2026
AZ

Milli yığma “Acropolis Uşu Open Tournament”də iştirak edib - FOTO

Digər
Xəbərlər
65
Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən uşu və vinq çun üzrə milli yığma komandası Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilən “Acropolis Uşu Open Tournament” beynəlxalq turnirində uşu-sanda və vinq çun-taolu versiyasında uğurla iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarışda 23 idmançı ilə təmsil olunan milli yığma komandamız ümumilikdə 21 medal (11 qızıl, 4 gümüş, 6 bürünc) qazanıb.

Vinq çun (Tao lu) üzrə Aydın Sayadlı, Səfa Məmmədov və Süleyman İsmayılov qızıl, Riad Qasımov gümüş, Xədicə Həbib, Elvin Həsənov və Camal Əliyev isə bürünc medal qazanıblar.

Light sanda üzrə Aydın Sayadlı (56 kq), Süleyman Abbasov (52 kq), Samir Eynullayev (70 kq), Elçin Eminov (65 kq), Heydər Həsənzadə (48 kq), Ruslan Şixiyev (75 kq) qızıl, Yusif İbrahimov (65 kq) gümüş medala sahib olublar.

Sanda növündə Süleyman İsmayılov (85 kq), Ayman Mahal (60 kq), Camal Əliyev (44 kq), Zaur Quluzadə (70 kq), Xəyal İbrahimov (52 kq), Nadir Mikayilov (65 kq) və Ural Əliyev (56 kq) qızıl, Səfa Məmmədov (75 kq) və Nicat Nəcəfov (65 kq) gümüş, Xədicə Həbib (60 kq), Abdurəhman Məmmədzadə (52 kq), Riad Qasımov (70 kq) və Elvin Həsənov (65 kq) bürünc medal əldə ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman rəqslərində yeni mərhələ: Federasiyanın adı dəyişdirildi, prezident seçildi - FOTO
17:07
Digər

İdman rəqslərində yeni mərhələ: Federasiyanın adı dəyişdirildi, prezident seçildi - FOTO

Bu, federasiyanın ümumi yığıncağında təsdiqlənib
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
16:54
Digər

Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident Novruzun milli dəyərlərimizi və gələcəyə inamımızı əks etdirdiyini vurğulayıb
Atletlər Komissiyası idmançıların maraqlarını ön plana çıxardı - FOTO
16:35
Digər

Atletlər Komissiyası idmançıların maraqlarını ön plana çıxardı - FOTO

Görüşdə həmçinin komissiya üzvləri öz təkliflərini irəli sürüb
Beysbolda sensasiya qeydə alınıb - VİDEO
15:16
Digər

Beysbolda sensasiya qeydə alınıb - VİDEO

Amerikalı ulduzların həddindən artıq özünəinamı onlara baha başa gəlib
Kvinsi Promesdən şok etiraf: “Əmioğlumu mən bıçaqladım”
11:43
Futbol

Kvinsi Promesdən şok etiraf: “Əmioğlumu mən bıçaqladım”

Niderlandlı futbolçu uzun müddət davam edən sükutunu pozaraq cinayətini boynuna alıb
İdman səfiri: “Artıq yalnız öz zirvələrim üçün deyil, cəmiyyət üçün də yol açmalıyam”
17 Mart 20:31
Digər

İdman səfiri: “Artıq yalnız öz zirvələrim üçün deyil, cəmiyyət üçün də yol açmalıyam”

Vəfa Musayeva, Ülviyyə Fətəliyeva, Aynur Yusifova, Dadaş Dadaşbəyli və Elçin Əsədov 2026-cı il üçün “İdman səfiri” seçiliblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq