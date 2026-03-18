Milli yığma “Acropolis Uşu Open Tournament”də iştirak edib - FOTO

Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən uşu və vinq çun üzrə milli yığma komandası Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilən “Acropolis Uşu Open Tournament” beynəlxalq turnirində uşu-sanda və vinq çun-taolu versiyasında uğurla iştirak edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yarışda 23 idmançı ilə təmsil olunan milli yığma komandamız ümumilikdə 21 medal (11 qızıl, 4 gümüş, 6 bürünc) qazanıb.
Vinq çun (Tao lu) üzrə Aydın Sayadlı, Səfa Məmmədov və Süleyman İsmayılov qızıl, Riad Qasımov gümüş, Xədicə Həbib, Elvin Həsənov və Camal Əliyev isə bürünc medal qazanıblar.
Light sanda üzrə Aydın Sayadlı (56 kq), Süleyman Abbasov (52 kq), Samir Eynullayev (70 kq), Elçin Eminov (65 kq), Heydər Həsənzadə (48 kq), Ruslan Şixiyev (75 kq) qızıl, Yusif İbrahimov (65 kq) gümüş medala sahib olublar.
Sanda növündə Süleyman İsmayılov (85 kq), Ayman Mahal (60 kq), Camal Əliyev (44 kq), Zaur Quluzadə (70 kq), Xəyal İbrahimov (52 kq), Nadir Mikayilov (65 kq) və Ural Əliyev (56 kq) qızıl, Səfa Məmmədov (75 kq) və Nicat Nəcəfov (65 kq) gümüş, Xədicə Həbib (60 kq), Abdurəhman Məmmədzadə (52 kq), Riad Qasımov (70 kq) və Elvin Həsənov (65 kq) bürünc medal əldə ediblər.