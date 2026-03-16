16 Mart 2026
Fərid Qayıbov federasiya rəsmiləri ilə görüşüb - FOTO

16 Mart 2026 17:32
Azərbaycanın Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 25-ci görüşünü keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə nazir iştirakçıları salamlayaraq son dövrdə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.

Görüşün gündəliyinə uyğun olaraq, əvvəlcə martın 2-8-i aralığında təşkil edilmiş “İdman həftəsi”nin hesabatı təqdim edilib, 2026-cı ildə “İdman Paytaxtı” Qazax şəhərində keçiriləcək yarışlar haqqında məlumat verilib.

Həmçinin Los-Anceles-2028 Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq prosesi müzakirə edilib. “İdmançılarda performansın artırılması və zədələrin qarşısının alınmasında biomexanik analizin rolu” və “İdmançıların təsnifatlaşdırılması” barədə təqdimatlar dinlənilib, eləcə də “2025-ci il ərzində regionlarda görülən işlərlə bağlı” hesabat təqdim edilib.

Tədbirdə texniki reqlament məsələləri, idmanda təhlükəsiz mühitin təminatı və şəxsiyyətin qorunması (safeguarding), idman federasiyalarının rüblük hesabat qaydaları, Bakı-2026 - “Dünyanın İdman Paytaxtı”nın rəsmi saytının təqdimatı və federasiyaların sosial media hesabatları da müzakirə olunub. Digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi
15 Mart 21:11
Digər

Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi

Müdafiəçi seyfi qarət etmək üçün və basqın edib
Ceyk Pol konkisürən Yutta Lerdama Olimpiadada qələbəyə görə bahalı hədiyyə edib
15 Mart 07:15
Digər

Ceyk Pol konkisürən Yutta Lerdama Olimpiadada qələbəyə görə bahalı hədiyyə edib - FOTO

Lerdam 1000 metr məsafədə qızıl, 500 metr məsafədə gümüş medal qazanıb
Antidopinq Agentliyi: Tramp və ABŞ rəsmilərinə dünya çempionatı və Olimpiadada qadağası nəzərdə tutulmur
14 Mart 18:18
Digər

Antidopinq Agentliyi: Tramp və ABŞ rəsmilərinə dünya çempionatı və Olimpiadada qadağası nəzərdə tutulmur

Agentlik mətbuatda yayılan məlumatların yanlış olduğunu bildirib
Vüqar Əhmədov növbəti dörd il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO
14 Mart 16:09
Digər

Vüqar Əhmədov növbəti dörd il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb
“Tələbələri dünya mediası üçün hazırlayırdıq, amma nəticə gözlədiyimiz kimi olmadı” - ASA rektorunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14 Mart 16:05
Digər

“Tələbələri dünya mediası üçün hazırlayırdıq, amma nəticə gözlədiyimiz kimi olmadı” - ASA rektorunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Fuad Hacıyev magistr proqramındakı problemlər və akademiyanın beynəlxalq layihələrindən danışıb
“Onların inkişafı nədədir, şübhəli turnirdəki qələbələrdə?” - Azər Həsənsoyun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
14 Mart 13:44
Digər

“Onların inkişafı nədədir, şübhəli turnirdəki qələbələrdə?” - Azər Həsənsoyun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan Uşu Federasiyasının rəhbəri ölkədə kunq-fu ilə bağlı vəziyyətdən danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub