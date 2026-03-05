Polşa telekanalı rusiyalı idmançılar görünəndə yayımı dayandıracaq

Polşanın ən böyük və ən qədim telekanallarından biri olan “Televizja Polska” 2026-cı il Paralimpiya Oyunlarının yayımı ilə bağlı bəyanat yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, telekanal qarşıdakı yarışlarda rusiyalı və belaruslu idmançıların iştirakını Ukraynadakı münaqişə fonunda tənqid edib.
Şirkət bildirib ki, qrupun tərkibinə daxil olan və yarışları yayımlayan telekanallar kadrda rusiyalı və ya belaruslu idmançılar görünən kimi yayımı dayandıracaq.
Bu zaman Polşa tamaşaçıları ekranda “Ukrayna ilə həmrəylik” yazısını görəcəklər.
Məlumata görə, yayım həm açılış mərasimində bu ölkələrin nümayəndələri meydana çıxanda, həm də yarışlar zamanı kadrda görünəndə kəsiləcək.