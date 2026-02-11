11 Fevral 2026
AZ

İdman sevgisi kənd məktəbinin şagird və müəllimlərini birləşdirdi - VİDEO

Digər
Xəbərlər
11 Fevral 2026 17:23
71
İdman sevgisi kənd məktəbinin şagird və müəllimlərini birləşdirdi - VİDEO

Balakən rayonunun sərhəd kəndində yerləşən İtitala məktəbində şagird və müəllimlərin velosipedlə dərsə gəlməsi on ildən artıqdır davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, təhsil ocağında Azərbaycan və gürcü bölmələri fəaliyyət göstərir. Şagirdlər səhər tezdən məktəbə çatdıqdan sonra həyətin xüsusi ayrılmış hissəsində velosipedlərini səliqə ilə park edir, dərsdən sonra isə yenidən sürərək evlərinə qayıdırlar. Hər sinif üçün ayrıca saxlama sahəsi ayrıldığından qarışıqlıq yaranmır.

Bu üsul təkcə məsafəni rahat qət etməyə kömək etmir, həm də uşaqlarda sağlam həyat tərzini təşviq edir, məsuliyyət və müstəqillik hissini gücləndirir. Müəllimlərin böyük qismi də velosipeddən istifadə etməklə şagirdlərə nümunə göstərir.

Məktəbin direktoru Şahin Əliyev bildirib ki, velosipedlə dərsə gəlmək şagirdlərin öz seçimidir və rəhbərlik sadəcə onların əmlakının qorunması və təhlükəsizliyinə nəzarət edir.

Şagirdlər isə velosipedin rahatlığından danışıraq bu nəqliyyat vasitəsi ilə dərsə gəlməyin həm əyləncəli, həm də rahat olduğunu deyirlər.

İdman.Biz
