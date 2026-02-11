Bakı WADA-nın ilk regional simpoziumunu qəbul edəcək

World Anti-Doping Agency (WADA) 2026-cı ildən etibarən fəaliyyət formatında dəyişiklik edərək illik toplantılar əvəzinə regional simpoziumlar keçirməyə qərar verib və bu layihənin ilk ünvanı Azərbaycan olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) bununla bağlı video-müraciət yayımlayıb.
Paylaşımda AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə çıxış edərək bildirib yeni format əməkdaşlığı daha da gücləndirmək və dopinqə qarşı mübarizəni növbəti mərhələyə daşımaq üçün vacib platforma yaradacaq:
“Böyük məmnuniyyətlə elan edirəm ki, Avropa regionu üçün ilk simpoziumu Bakı, Azərbaycan qəbul edəcək. Bu, idmançılar, milli antidopinq agentlikləri, hökumətlər və təmiz idman uğrunda çalışan bütün ictimaiyyət üçün əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişafı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq imkanı yaradacaq”.