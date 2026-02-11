11 Fevral 2026
AZ

Bakı WADA-nın ilk regional simpoziumunu qəbul edəcək

Digər
Xəbərlər
11 Fevral 2026 17:35
105
Bakı WADA-nın ilk regional simpoziumunu qəbul edəcək

World Anti-Doping Agency (WADA) 2026-cı ildən etibarən fəaliyyət formatında dəyişiklik edərək illik toplantılar əvəzinə regional simpoziumlar keçirməyə qərar verib və bu layihənin ilk ünvanı Azərbaycan olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) bununla bağlı video-müraciət yayımlayıb.

Paylaşımda AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə çıxış edərək bildirib yeni format əməkdaşlığı daha da gücləndirmək və dopinqə qarşı mübarizəni növbəti mərhələyə daşımaq üçün vacib platforma yaradacaq:

“Böyük məmnuniyyətlə elan edirəm ki, Avropa regionu üçün ilk simpoziumu Bakı, Azərbaycan qəbul edəcək. Bu, idmançılar, milli antidopinq agentlikləri, hökumətlər və təmiz idman uğrunda çalışan bütün ictimaiyyət üçün əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişafı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq imkanı yaradacaq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman sevgisi kənd məktəbinin şagird və müəllimlərini birləşdirdi - VİDEO
17:23
Digər

İdman sevgisi kənd məktəbinin şagird və müəllimlərini birləşdirdi - VİDEO

İtitalada formalaşan vərdiş artıq nəsillərin həyat tərzinə çevrilib
Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb
10 Fevral 15:40
Digər

Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb

Hadisədən sonra E.Səmədov bir neçə dəfə əməliyyat olunub
“2008-ci ilə qədər ölkəmizdə bu idman növündən hamı xəbərsiz idi” - Asif Sayadovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
10 Fevral 14:11
Digər

“2008-ci ilə qədər ölkəmizdə bu idman növündən hamı xəbərsiz idi” - Asif Sayadovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının rəhbəri vin çunla məşğul olmağın faydalarından danışıb.
380 ağac kostyumlu iştirakçı, saatına 18,7 dollar - Stadiondakı nikahın PƏRDƏARXASI - VİDEO
10 Fevral 11:09
Digər

380 ağac kostyumlu iştirakçı, saatına 18,7 dollar - Stadiondakı nikahın PƏRDƏARXASI - VİDEO

“Super Bowl” şousunda “ağac” obrazını canlandıranların şəxsin qazancı məlum olub
Reper Dreyk Superboulda mərcdə 1 milyon dollar itirib
10 Fevral 04:16
Digər

Reper Dreyk Superboulda mərcdə 1 milyon dollar itirib

Oyun “Sietl”ın 29:13 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Qurban Qurbanovun qızının toyudur
9 Fevral 23:33
Digər

Qurban Qurbanovun qızının toyudur - VİDEO

Toy mərasimi dini qaydalara uyğun təşkil edilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq