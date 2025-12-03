3 Dekabr 2025
AZ

Fərid Qayıbov Dünya Antidopinq Konfransında iştirak edib - FOTO

Digər
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 10:51
52
Fərid Qayıbov Dünya Antidopinq Konfransında iştirak edib - FOTO

Azərbaycanın Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Koreyanın Busan şəhərində Dünya Antidopinq Konfransında (“World Anti-Doping Conference 2025”) iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Konfransda çıxış edən nazir antidopinq siyasətinin qlobal problemlərinə toxunub, həmçinin Azərbaycanın antidopinq sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər, beynəlxalq əməkdaşlıq fəaliyyəti və gələcək prioritetlər barədə məlumat verib.

F.Qayıbov çıxışında ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi kütləvi idman tədbirləri, sağlam həyat tərzinin təşviqi (“sport lifestyle”) və digər uğurlu layihələr haqqında da danışıb.

Səfər çərçivəsində nazir Fərid Qayıbov Koreyanın mədəniyyət, idman və turizm naziri Ce Hvi-Yanq, Dünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) prezidenti Vitold Banka və Busan Böyükşəhər Bələdiyyəsinin meri Park Heonq-cun ilə müxtəlif görüşlər keçirib.

Görüşlər zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Britaniyalı aparıcı Laura Vuds canlı efirdə huşunu itirdi - VİDEO
09:43
Digər

Britaniyalı aparıcı Laura Vuds canlı efirdə huşunu itirdi - VİDEO

Vəziyyəti barədə ilk açıqlama verilib
Fərid Qayıbov: “İl ərzində həm gənclər, həm də idman sahəsində yetərincə uğurlarımız oldu”
2 Dekabr 19:07
Digər

Fərid Qayıbov: “İl ərzində həm gənclər, həm də idman sahəsində yetərincə uğurlarımız oldu”

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov noyabr ayını dəyərləndirib
Azərbaycanda kriket: Qafqazda ilk olsaq da, liderliyi demək olar ki itirmişik - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI - FOTO/VİDEO
1 Dekabr 16:43
Digər

Azərbaycanda kriket: Qafqazda ilk olsaq da, liderliyi demək olar ki itirmişik - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI - FOTO/VİDEO

Hazırda Azərbaycanda kriket klubu Pakistan və Hindistandan olan təxminən 50 əcnəbi tərəfindən inkişaf etdirilir
Ertem Şener və İTV arasında nə baş verib? - AÇIQLAMA + VİDEO
1 Dekabr 12:55
Digər

Ertem Şener və İTV arasında nə baş verib? - AÇIQLAMA + VİDEO

Avrokubok matçlarını artıq Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəksiniz
“Flamenqo”nun Libertadores zəfərindən sonra Rio gecəni yuxusuz keçirib - VİDEO
1 Dekabr 02:10
Digər

“Flamenqo”nun Libertadores zəfərindən sonra Rio gecəni yuxusuz keçirib - VİDEO

Şəhər göy üzünü işıqlandıran saysız-hesabsız fişənglərlə bayrama çevrilib
“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı
30 Noyabr 18:22
Digər

“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı

Azarkeş “Ayaks”ın 21 avroluq parkinq haqqına qarşı öz üsulu ilə narazılıq bildirib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb