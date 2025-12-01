Ertem Şener və İTV arasında nə baş verib? - AÇIQLAMA + VİDEO

“Türkiyənin məşhur idman şərhçisi Ertem Şenerin “Qarabağ”ın oyununu şərh etməsi ilə bağlı İctimai Televiziyaya (İTV) hər hansı müraciət olunması barədə məlumatlar həqiqəti əks etdirmir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözlər SPORT TV kanalının tanınmış şərhçinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı açıqlamasında yer alıb.
Kanalın açıqlamasında bildirilib ki, son günlər Türkiyənin məşhur idman şərhçisi Ertem Şenerin Azərbaycana səfəri ilə bağlı mətbuatda əsassız məlumatlar yayılıb.
“Qardaş ölkədə böyük nüfuza malik olan Ertem Şener bizim futbol azarkeşləri tərəfindən də xüsusi rəğbətlə qarşılanır. Onun həm şərhləri, həm də son dövrlərdə “Qarabağ” və Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə göstərdiyi səmimi yanaşma və duyğusallıq azarkeşlərimizin diqqətini cəlb edir.
Ertem Şenerin Azərbaycanda geniş izləyici kütləsinə malik olması nəzərə alınaraq, SPORT TV kanalı “Qarabağ”- “Çelsi” oyunu ərəfəsində onu Bakıya dəvət edib. Səfər çərçivəsində o, CBC Sport-un təşəbbüsü ilə “Qarabağ”ın oyununda şərhçi kimi də çıxış edib.
Ertem Şenerə olan böyük maraq və səfərlə bağlı müsbət reaksiyalar fonunda SPORT TV onunla razılıq əldə edərək Avrokubok oyunlarını mövsümün sonuna qədər mütəmadi olaraq onun şərhi ilə təqdim etməyi planlaşdırır. Yəni, bu, tamamilə SPORT TV-nin biznes və yaradıcı layihəsidir.
Gələk Ertem Şenerin İTV-yə müraciət məsələsinə. Belə bir müraciət olmadığı üçün İTV tərəfindən guya mənfi cavab verilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər də tamamilə yanlışdır. Bu mövzuda nə SPORT TV, nə də Ertem Şener tərəfindən İTV-yə müraciət olunmayıb. Bir müddət əvvəldən şərhçinin məhz hansı oyunları televiziyamızda şərh edəcəyi ilə bağlı məlumatlar paylaşılırdı.
Bəzi sosial şəbəkə səhifələrinin heç bir lüzum olmadığı halda belə bir ajotaj yaratamağa cəhd etməsi və İTV-nin adını hallanması təəssüf doğrurur.
Bir daha bildiririk ki, Ertem Şener mövsümün sonunadək Avrokubok qarşılaşmalarını TVNET platformasına aid olan SPORT TV kanalında şərh edəcək”, - deyə açıqlamada qeyd edilib.
