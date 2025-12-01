1 Dekabr 2025
AZ

“Flamenqo”nun Libertadores zəfərindən sonra Rio gecəni yuxusuz keçirib - VİDEO

Digər
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 02:10
31
“Flamenqo”nun Libertadores zəfərindən sonra Rio gecəni yuxusuz keçirib - VİDEO

Braziliyanın “Flamenqo” komandası Libertadores Kubokunun finalında “Palmeyras” üzərində qazandığı 1:0 hesablı qələbə Rio-de-Janeyroda möhtəşəm sevinc dalğası yaradıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub tarixində dördüncü dəfə Cənubi Amerikanın ən mötəbər turnirini qazanıb və bu uğur şəhərdə tarixi bayrama səbəb olub.

Rio sakinləri qələbədən sonra bütün gecəni yuxusuz keçiriblər. Şəhərin müxtəlif ərazilərində insanlar küçələrə axışıb, böyük konvoylar yaradılıb və fanatlar qələbəni gecə boyu qeyd ediblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə əsasən, Rioda göy üzünü işıqlandıran möhtəşəm fişəng şouları şəhəri al-qırmızı rəngə boyayıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı
30 Noyabr 18:22
Digər

“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı

Azarkeş “Ayaks”ın 21 avroluq parkinq haqqına qarşı öz üsulu ilə narazılıq bildirib
77 yaşlı strimer beynəlxalq mükafata namizəddir - VİDEO
29 Noyabr 17:50
Digər

77 yaşlı strimer beynəlxalq mükafata namizəddir - VİDEO

Olqa İvanovna digər oyun proqramlarında da aktivdir və tanınır
Azərbaycan və Çexiya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub - FOTO
28 Noyabr 15:10
Digər

Azərbaycan və Çexiya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub - FOTO

Həmçinin anti-dopinq sahəsində birgə fəaliyyət imkanları nəzərdən keçirilib
Kriştianu Ronaldu Madriddə özəl klub açır
28 Noyabr 12:15
Digər

Kriştianu Ronaldu Madriddə özəl klub açır

“Qızıl mil“ zonasında yerləşən məkan yalnız dəvət əsasında fəaliyyət göstərəcək
Qurban Qurbanov və “Qarabağ” komandası innovativ bərpa mərkəzində - FOTO
28 Noyabr 11:39
Digər

Qurban Qurbanov və “Qarabağ” komandası innovativ bərpa mərkəzində - FOTO

İdmançıların bərpa prosesini sürətləndirən texnologiyalar barədə geniş təqdimat verilib
İdman Akademiyasının tələbəsi vəfat edib
28 Noyabr 09:43
Digər

İdman Akademiyasının tələbəsi vəfat edib

O, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq