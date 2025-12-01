“Flamenqo”nun Libertadores zəfərindən sonra Rio gecəni yuxusuz keçirib - VİDEO

Braziliyanın “Flamenqo” komandası Libertadores Kubokunun finalında “Palmeyras” üzərində qazandığı 1:0 hesablı qələbə Rio-de-Janeyroda möhtəşəm sevinc dalğası yaradıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub tarixində dördüncü dəfə Cənubi Amerikanın ən mötəbər turnirini qazanıb və bu uğur şəhərdə tarixi bayrama səbəb olub.
Rio sakinləri qələbədən sonra bütün gecəni yuxusuz keçiriblər. Şəhərin müxtəlif ərazilərində insanlar küçələrə axışıb, böyük konvoylar yaradılıb və fanatlar qələbəni gecə boyu qeyd ediblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə əsasən, Rioda göy üzünü işıqlandıran möhtəşəm fişəng şouları şəhəri al-qırmızı rəngə boyayıb.