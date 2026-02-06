Makrondan Olimpiya Oyunlarının açılışına qatılmamaq üçün gülməli səbəb

Fransa prezidenti Emmanuel Makron Milanda keçirilən qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimini buraxmaq niyyətindədir.
İdman.Biz "Radio 1"ə istinadla xəbər verir ki, buna səbəb onun ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens ilə bir araya gəlməkdən yayınmaq istəyidir. Fransalı liderin İtaliyanın baş naziri Corca Meloni ilə də münasibətləri gərgindir. Hazırda Cey Di Vens artıq Milana gəlib. Qonaqlar arasında Almaniya kansleri Fridrix Mers və Çinin yüksək rütbəli nümayəndəsinin də iştirakı gözlənilir.
Mənbə qeyd edir ki, Makronun bu qərarı ilk belə hal deyil. Məsələn, İspaniyanın baş naziri Pedro Sançes də İsrail nümayəndə heyətinin iştirakına görə mərasimə qatılmaqdan imtina edib.
Qeyd edək ki, Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:26-da keçiriləcək.