Qadın futbol millimiz Macarıstanla oyuna hazırlaşır - FOTO

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində iyunun 5-də Sumqayıtda, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda Macarıstanla qarşılaşacaq.
İdman.Biz bildirir ki, matç 18:00-da başlayacaq.
Bu gün millinin futbolçuları oyunöncəsi son məşqlərini keçiriblər.
Millimiz C Liqasının üçüncü qrupunda yer alır.
Azərbaycan millisi 9 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
Qrup lideri isə 10 xalla Macarıstan millisidir.
Azərbaycan millisi seçmə mərhələ çərçivəsində Macarıstan millisi ilə ilk oyunda 1:0 hesabı ilə məlub olub. Oyun Macarıstanın Fençut şəhərindəki “Panço Arena”da keçirilib.