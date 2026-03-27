Azərbaycan millisindən daha bir nailiyyət - bir oyunda 6 qol

27 Mart 2026 21:15
Azərbaycan millisindən daha bir nailiyyət - bir oyunda 6 qol

Azərbaycan milli komandası “FIFA Series – 2026” beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya yığması ilə keçirilən oyunda tarixinin ən böyükhesablı qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, Ayxan Abbasovun yetirmələri Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı görüşdə rəqibini 6:1 hesabı ilə məğlub edərək 1999 və 2017-ci illərdəki rekordunu yeniləyib. Millimiz buna qədər ən böyükhesablı qələbələrini AÇ-2000-in seçmə mərhələsində Lixtenşteyn (4:0) və DÇ-2018-in seçmə mərhələsində San Marino (5:1) üzərində əldə etmişdi.

Bundan başqa, milli komandamız tarixində ilk dəfə bir oyunda 5-dən çox qol vurub.

