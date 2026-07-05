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Azərbaycan idmançıları Tbilisidə finala yüksəldilər - FOTO

Alpinizm
Xəbərlər
5 İyul 2026 10:36
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Azərbaycan idmançıları Tbilisidə finala yüksəldilər - FOTO

Azərbaycan idmançıları Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən “Mikheil Khergiani Cup 2026” beynəlxalq idman dırmanması turnirində final mərhələsinə yüksəliblər.

İdman.Biz Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təmsilçilərimiz boulderinq növündə təsnifat mərhələsini uğurla başa vurublar.

Komandamız yarışda məşqçi Çingiz Tağızadənin rəhbərliyi altında mübarizə aparır. İdmançılarımız göstərdikləri nəticə ilə finala yüksələn ən güclü iştirakçılar sırasında yer alıblar.

Qeyd edək ki, “Mikheil Khergiani Cup 2026” Gürcüstan Alpinizm Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Ermənistan nümayəndələri də iştirak edirlər.

Reqlamentə əsasən, final mərhələsində təsnifatın nəticələrinə görə qadınlar və kişilər arasında ilk səkkiz idmançı mübarizə aparır.

Azərbaycan Alpinizm Federasiyası idmançılarımızı əldə etdikləri nəticə münasibətilə təbrik edib və onlara final mərhələsində uğurlar arzulayıb.

İdman.Biz
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