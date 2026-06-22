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Alpinistlərimiz İtaliyanın Dolomit dağlarında Monte Paterno zirvəsinə qalxıblar - FOTO

Alpinizm
Xəbərlər
22 İyun 2026 14:45
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Alpinistlərimiz İtaliyanın Dolomit dağlarında Monte Paterno zirvəsinə qalxıblar - FOTO

Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının üzvləri Fidan Məmmədova və Sima Səfərova 18-19 iyunda İtaliyanın şimalında yerləşən və UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş Dolomit dağlarında növbəti uğurlu dağçılıq fəaliyyətini həyata keçiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Alpinizm Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, onlar Tre Cime di Lavaredo (Tre Çime di Lavaredo – “Lavaredonun üç zirvəsi”) massivində yerləşən, 2744 metr hündürlüyə malik Monte Paterno zirvəsinə məşhur De Luca–Innerkofler Via Ferrata marşrutu üzrə yüksəliblər.

Texniki xüsusiyyətləri, qayalıq keçidləri, ekspozisiyalı hissələri və Birinci Dünya müharibəsi dövründən qalmış tarixi tunelləri ilə seçilən bu marşrut Dolomitlərin ən maraqlı və populyar via ferrata marşrutlarından biridir. Via ferrata sığorta trosları, metal pilləkənlər və dayaqlarla təchiz edilmiş qayalıq dağ marşrutlarına verilən addır.

Yüksəliş zamanı iştirakçılar mürəkkəb dağ relyefi, sıldırım qayalıqlar və yüksək dağ şəraitinin yaratdığı çətinlikləri uğurla dəf edərək zirvəyə çatıblar. Zirvədən Tre Cime di Lavaredo, Cadini di Misurina və ətraf Dolomit silsilələrinin möhtəşəm mənzərələri müşahidə olunub.

Səfər çərçivəsində federasiya üzvləri regionun dağçılıq infrastrukturu, via ferrata sistemləri və təhlükəsizlik yanaşmaları ilə də yaxından tanış olublar. Bu fəaliyyət Azərbaycan alpinizm və dağçılıq idmanının beynəlxalq dağ regionlarında təmsil olunmasına, həmçinin federasiya üzvlərinin texniki hazırlığının və dağ təcrübəsinerinin artırılmasına mühüm töhfə verir.

İdman.Biz
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