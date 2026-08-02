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Dünyanın ən məşhur alpinisti Nirmal Purja həlak olub

Alpinizm
Xəbərlər
2 Avqust 2026 02:12
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Dünyanın ən məşhur alpinisti Nirmal Purja həlak olub

Dünyanın ən məşhur alpinisti Nirmal Purja Pakistanın Karakorum silsiləsindəki Broud Pikdə (8047 m, dünyanın 12-ci ən yüksək zirvəsi) qar uçqunu nəticəsində həlak olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, onun agentliyi olan Elite Exped ölüm xəbərini İnstaqramda açıqlayıb.

Bəyanatda deyilir: "Dərin kədər və dözülməz ürək ağrısı ilə Nirmal Purjanın Broud Pikdə baş verən qar uçqununda faciəvi şəkildə həlak olduğunu təsdiqləyirik. Həmçinin, digər ekspedisiya üzvlərinin də sağ qalmadığı barədə təsdiq aldıq".

Elite Exped əlavə edib ki, "dünya ən böyük alpinistlərindən birini, cəsarəti, təvazökarlığı və insan potensialının tez-tez düşündüyümüzdən daha böyük olduğuna dair sarsılmaz inamı ilə milyonlarla insana ilham verən bir lideri itirib".

Uçqundan bəri cəmi on alpinist itkin düşüb.

Purja Nepalda anadan olub və Britaniya ordusunda xidmət edib.

2018-ci ildə Purja yüksək hündürlükdə alpinizmdə görkəmli nailiyyətlərinə görə Kraliça II Yelizaveta tərəfindən Britaniya İmperiyası Ordeni (MBE) ilə təltif edilib.

2019-cu ildə o, əlavə oksigen istifadə edərək rekord altı ay ərzində (aprel-oktyabr) 14 "səkkiz minliyin" hamısını fəth etdi və bu, ona dünya miqyasında şöhrət qazandırdı.

Daha sonra o, rekorda çatmaq üçün etdiyi səyahət haqqında geniş yayılmış bir kitab yazdı və Netflix "14 zirvə: Qeyri-mümkünü mümkün etmək" sənədli filmi çəkdi.

Bu rekord daha sonra Kristin Harila və Tenjen Şerpa (92 gün) tərəfindən qırıldı.

Purja tarixdə Everest, Lhotse və Makalu zirvələrini 48 saata fəth edən ilk şəxs oldu.

2021-ci ildə o və doqquz Nepal alpinistindən ibarət komanda K2-yə ilk qış dırmanışını etdi.

2024-cü ildə Purja əlavə oksigenlə və onsuz 14 zirvəni və “7 zirvə”ni (yeddi qitənin hər birində ən yüksək zirvələr) fəth edən ilk şəxs oldu.

O, həmçinin bir çox başqa rekordlara da sahibdir.

İdman.Biz
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