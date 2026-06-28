Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilib - FOTO

Azərbaycan Alpinizm Federasiyası Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Gününə həsr olunan dağ yürüşü keçirib.
İdman.Biz Alpinizm Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yürüşə federasiya üzvləri ilə yanaşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları da qatılıblar.
Tədbir Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlıq salnaməsinə ehtiram, Vətənə xidmət ruhunun təbliği və dağçılıq idmanının inkişafına dəstək məqsədi daşıyıb. İştirakçılar yürüş zamanı fiziki dözümlülük, komanda həmrəyliyi və çətin dağ şəraitində düzgün qərarvermə bacarığı nümayiş etdiriblər.
Plana əsasən, yürüşün Zəfər zirvəsi istiqamətində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Lakin güclü külək, məhdud görünmə məsafəsi və dəyişkən hava şəraiti səbəbindən iştirakçıların təhlükəsizliyi nəzərə alınıb və marşrut dəyişdirilib.
Peşəkar risk qiymətləndirilməsindən sonra komanda 2783 metr yüksəklikdə yerləşən Xarıbülbül zirvəsinə doğru hərəkəti davam etdirib. Çətin hava şəraitinə baxmayaraq, iştirakçılar təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə zirvəyə qalxıb və yürüşü uğurla başa vurublar.