Qazaxda gənclər üçün dağçılıq və yürüş proqramı təşkil olunacaq

Qazaxın 2026-cı il üçün “İdman Paytaxtı” seçilməsi münasibətilə Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının təşkilatçılığı və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə 27-29 may tarixlərində “Zirvəyə doğru - Qazax 2026” adlı xüsusi düşərgə və yürüş proqramı təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində iştirakçılar Qazaxın təbiəti, tarixi məkanları və dağ marşrutları ilə tanış olacaq, həmçinin qayalarda dırmanma və yürüş fəaliyyətlərində iştirak edəcəklər.
Düşərgə Qarasu gölü ərazisində qurulacaq. Proqramda Damcılı bulağı, Avey məbədi, Qızılqaya və Göyəzən dağı istiqamətində yürüş də nəzərdə tutulub.
Layihənin əsas məqsədi gənclər arasında sağlam həyat tərzinin, dağçılıq və ekoturizm mədəniyyətinin təbliği, həmçinin regionların idman potensialının tanıdılmasıdır.