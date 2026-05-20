20 May 2026
AZ

Qazaxda gənclər üçün dağçılıq və yürüş proqramı təşkil olunacaq

Alpinizm
Xəbərlər
20 May 2026 12:22
138
Qazaxda gənclər üçün dağçılıq və yürüş proqramı təşkil olunacaq

Qazaxın 2026-cı il üçün “İdman Paytaxtı” seçilməsi münasibətilə Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının təşkilatçılığı və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə 27-29 may tarixlərində “Zirvəyə doğru - Qazax 2026” adlı xüsusi düşərgə və yürüş proqramı təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində iştirakçılar Qazaxın təbiəti, tarixi məkanları və dağ marşrutları ilə tanış olacaq, həmçinin qayalarda dırmanma və yürüş fəaliyyətlərində iştirak edəcəklər.

Düşərgə Qarasu gölü ərazisində qurulacaq. Proqramda Damcılı bulağı, Avey məbədi, Qızılqaya və Göyəzən dağı istiqamətində yürüş də nəzərdə tutulub.

Layihənin əsas məqsədi gənclər arasında sağlam həyat tərzinin, dağçılıq və ekoturizm mədəniyyətinin təbliği, həmçinin regionların idman potensialının tanıdılmasıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Everestdə tarix yazıldı: Nepallılar rekordları yenilədi - VİDEO
19 May 14:32
Alpinizm

Everestdə tarix yazıldı: Nepallılar rekordları yenilədi - VİDEO

Kami Rita Şerpa zirvəyə 32-ci, Lakpa Şerpa isə 11-ci dəfə qalxaraq öz rekordlarını möhkəmləndirib
Heydər Əliyev zirvəsinə ənənəvi yürüş təşkil olunub - FOTO
10 May 13:12
Alpinizm

Heydər Əliyev zirvəsinə ənənəvi yürüş təşkil olunub - FOTO

Yürüş 3751 metr yüksəklikdə yerləşən zirvədə yekunlaşıb
Alpinist Vəfa Musayeva: “Düşünürdüm ki, bir gün ulduz olacağam” - MÜSAHİBƏ + FOTO
23 Aprel 15:41
Alpinizm

Alpinist Vəfa Musayeva: “Düşünürdüm ki, bir gün ulduz olacağam” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Azərbaycanlı qadın alpinist zirvəyə gedən yolda qarşılaşdığı çətinlikləri açıqlayıb
Azərbaycanlı qadın alpinist Türkiyə və Gürcüstandan film təklifləri alıb
22 Aprel 17:14
Alpinizm

Azərbaycanlı qadın alpinist Türkiyə və Gürcüstandan film təklifləri alıb

Vəfa Musayeva bu yaxınlarda Azərbaycan və Gürcüstanın birgə əməkdaşlığı ilə reklam çarxına çəkildiyini qeyd edib
“Gecə çox sərt keçdi, donma xəsarətləri almışam” - İsrafil Aşurlıdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 23:21
Alpinizm

“Gecə çox sərt keçdi, donma xəsarətləri almışam” - İsrafil Aşurlıdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Annapurnanı fəth edən alpinist təcili təxliyə olunmasını gözləyir
“Bu mistik dağla yeni görüşün vaxtı çatıb” - İsrafil Aşurlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 12:00
Alpinizm

“Bu mistik dağla yeni görüşün vaxtı çatıb” - İsrafil Aşurlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Tanınmış alpinist hazırda Nepaldadır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər