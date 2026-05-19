19 May 2026
AZ

Everestdə tarix yazıldı: Nepallılar rekordları yenilədi - VİDEO

Alpinizm
Xəbərlər
19 May 2026 14:32
147
Everestdə tarix yazıldı: Nepallılar rekordları yenilədi - VİDEO

Nepallı alpinizm bələdçisi Kami Rita Şerpa və alpinist Lakpa Şerpa Everestdə yeni tarixi nəticəyə imza atıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, 56 yaşlı Kami Rita Şerpa dünyanın ən yüksək zirvəsi sayılan Everestə (8848,86 m) 32-ci dəfə qalxaraq öz rekordunu yeniləyib. O, bu nəticə ilə Everestə ən çox uğurlu yüksəliş edən alpinist statusunu daha da möhkəmləndirib.

Qadınlar arasında isə 53 yaşlı Lakpa Şerpa tarixi göstəriciyə imza atıb. O, Everestə 11-ci dəfə qalxaraq qadınlar arasında mütləq rekordçu mövqeyini gücləndirib.

Hər iki tarixi nəticə Himalayda davam edən yaz alpinizm mövsümü çərçivəsində qeydə alınıb.

Kami Rita Şerpa Everestə ilk dəfə 1994-cü ildə qalxıb və uzun illərdir Himalay ekspedisiyalarında peşəkar bələdçi kimi fəaliyyət göstərir. Lakpa Şerpa isə Everestə ən çox qalxan qadın kimi alpinizm tarixində xüsusi yer tutur.

Qeyd edək ki, Şerpa Nepalda yaşayan xalqın adıdır və onlar alpinistlərə bələdçi xidməti göstərirlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Heydər Əliyev zirvəsinə ənənəvi yürüş təşkil olunub - FOTO
10 May 13:12
Alpinizm

Heydər Əliyev zirvəsinə ənənəvi yürüş təşkil olunub - FOTO

Yürüş 3751 metr yüksəklikdə yerləşən zirvədə yekunlaşıb
Alpinist Vəfa Musayeva: “Düşünürdüm ki, bir gün ulduz olacağam” - MÜSAHİBƏ + FOTO
23 Aprel 15:41
Alpinizm

Alpinist Vəfa Musayeva: “Düşünürdüm ki, bir gün ulduz olacağam” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Azərbaycanlı qadın alpinist zirvəyə gedən yolda qarşılaşdığı çətinlikləri açıqlayıb
Azərbaycanlı qadın alpinist Türkiyə və Gürcüstandan film təklifləri alıb
22 Aprel 17:14
Alpinizm

Azərbaycanlı qadın alpinist Türkiyə və Gürcüstandan film təklifləri alıb

Vəfa Musayeva bu yaxınlarda Azərbaycan və Gürcüstanın birgə əməkdaşlığı ilə reklam çarxına çəkildiyini qeyd edib
“Gecə çox sərt keçdi, donma xəsarətləri almışam” - İsrafil Aşurlıdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 23:21
Alpinizm

“Gecə çox sərt keçdi, donma xəsarətləri almışam” - İsrafil Aşurlıdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Annapurnanı fəth edən alpinist təcili təxliyə olunmasını gözləyir
“Bu mistik dağla yeni görüşün vaxtı çatıb” - İsrafil Aşurlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 12:00
Alpinizm

“Bu mistik dağla yeni görüşün vaxtı çatıb” - İsrafil Aşurlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Tanınmış alpinist hazırda Nepaldadır
Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür - FOTO
4 Mart 09:46
Qış idman növləri

Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür - FOTO

Qitə birinciliyi martın 8-dək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq