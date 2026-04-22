Azərbaycanlı qadın alpinist Türkiyə və Gürcüstandan film təklifləri alıb

22 Aprel 2026 17:14
Türkiyə və Gürcüstanda alpinizm barədə filmlər çəkiləcək. Mən də bununla bağlı hər iki ölkədən təkliflər almışam.

Bu sözləri azərbaycanlı qadın alpinist Vəfa Musayeva deyib.

Everest və Lhotse zirvələrini eyni ekspedisiya çərçivəsində fəth edən ilk azərbaycanlı qadın olan Musayeva təkliflərin ciddi olduğunu bildirib.

“Hətta bu barədə yemək masasında da söhbətimiz olub. Onlar filmlərdə məni də görmək istəyirlər. Azərbaycandan da təkliflər var. Bizimkilər də bu cür ssenari fikirləşirlər. Mənim qonşu ölkələrlə ilkin danışıqlarım olub. Hələlik gözləmə mövqeyindəyəm”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

O, bu yaxınlarda Azərbaycan və Gürcüstanın birgə əməkdaşlığı ilə reklam çarxına çəkildiyini qeyd edib:

“Çəkilişlər Gürcüstanda baş tutub.Yaxın zamanda o da işıq üzü görəcək”.

