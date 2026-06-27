“UFC Fight Night Baku”: Nazim Sadıxov nokautla məğlub oldu - VİDEO

“UFC Fight Night Baku” turnirində əsas kardın dördüncü qarşılaşması bitib.
İdman.Biz bildirir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan gecədə azərbaycanlı Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamilo ilə qarşılaşıb. Həmyerlimiz rəqibinə nokautla məğlub olub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl ilkin kardda azərbaycanlı Tahir Abdullayev yarımorta çəki dərəcəsində braziliyalı Cefferson Nasimentonu məğlub edib. Döyüşçü rəqibinə üçüncü raundda vaxtından əvvəl qalib gəlib.
Digər həmyerlimiz Fərman Həsənov amerikalı Erik Nolanla qarşılaşıb. Həmyerlimiz rəqibinə xal hesabı ilə qalib gəlib.
Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan döyüşçüsü Rafael Fiziyev yüngül çəkidə meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gələcək.